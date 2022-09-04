Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene, hayatını kaybeden Emin Çoban ve Ali Özkan'ın yakınları, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören

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