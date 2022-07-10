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Batman'daki silahlı kavgada 54 kişi yaralandı

10.07.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik, köyde durumun kontrol altına alındığını duyurdu

Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

Batman'daki silahlı kavgada 54 kişi yaralandı

- Valilik, köyde durumun kontrol altına alındığını duyurdu

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı

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