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Batshuayi adım adım Beşiktaş'a

14.08.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gözler santrfor transferine çevrildi. Siyah beyazlılar, Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.

Çaykur Rizespor’u 3-0’la geçen ve Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Yönetim, yeni transferlerle kadroyu daha da güçlendirmek istiyor.

Santrfor için bir numaralı aday Michy Batshuayi. Belçikalı oyuncu ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile de son aşamaya geldi.

İngiliz ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü futbolcunun sözleşmesini uzatarak Beşiktaş'a kiralaması bekleniyor. Bir kaç gün içinde bu transferin noktalanacağı ve Batshuayi'nin Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçının kadrosunda olacağı gelen haberler arasında.

Süper Lig’in açılış golünü atan Kevın N’Koudou, maçın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.

Marsilya’dan takım arkadaşı olan Batshuayi ile konuştuğunu söyleyen ve ardından görüntülü konuşmalarını paylaşan N’Koudou, kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

(TRT SPOR)

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BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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