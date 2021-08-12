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Batshuayi'nin transferi Beşiktaş'a yakın!

12.08.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Batshuayi transferinde son gelişmeler. Daily Express'te yer alan habere göre oyuncu, forma şansı bulamayacağı için Chelsea'den ayrılmaya ve Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğunu yakın çevresine iletti.

Beşiktaş forvet transferinde Diego Costa'dan vazgeçtikten sonra rotayı Batshuayi ve diğer isimlere çevirdi. Siyah beyazlıların listesinin en tepesindeki oyuncular arasında yer alan Batshuayi, siyah beyazlılara gelmeyi kabul etti.

The Sun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelere başladığı Batsuhayi, Chelsea'den ayrılmaya hazır. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda mali şartlar konusunda kulübüyle görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi.

TARAFTARLARDAN COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Öte yandan Beşiktaş taraftarları Batshuayi isminin yeniden gündeme gelmesinin ardından oyuncunun Instagram hesabına yoğun bir şekilde "Come To Beşiktaş" mesajları atmaya başladı.

BATSHUAYI'NİN KARİYERİ

Batshuayi kariyerinde Premier Lig'de 77 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı. Belçika'da Standard Liege forması giydiği dönemde ise ligde 71 maçta 31 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fransa Lig 1'de ise 62 maçta 26 gol attı ve 9 asist yaptı.

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Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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