Batuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş'ı hedef aldı! ''Penaltı yaptırıyorsun, gel penaltıyı al der gibi...''

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Ankaragücü'nde mağlubiyetin faturası genç oyuncu Kazımcan Karataş'a kesildi.
Batuhan Karadeniz: "Kazımcan Karataş'ı ele alalım, yaptırdığı penaltı çok amatörce. Penaltıyı yaptırıyosun, gel penaltı al gibi Mertens'in ayağına takıyorsun..."
Batuhan Karadeniz: "Yenilen ilk golde de Kazımcan'ın hatası var. Kafa topunda boşa çıkıyorsun."
Batuhan Karadeniz: "Kazımcan'ı tebrik ediyorum. Galatasaray forması giydiği dönemde bile bu kadar rahat maç oynamamıştır."
Batuhan Karadeniz: "Yanlış zamanda yanlış takımla anlaştı. Yarın bu hataları Antalyaspor maçında yapsa bu kadar tepki almazdı."
Batuhan Karadeniz: "Kazımcan zaten çok kaliteli bir oyuncu değil. Neden kiralık olarak gitti? Kötü oynadığı için gitti. Baskıya dayanamıyor. Bazı oyuncular baskıya dayanamaz."