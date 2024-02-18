Batuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş'ı hedef aldı! ''Penaltı yaptırıyorsun, gel penaltıyı al der gibi...''

"KÖTÜ OYNADIĞI İÇİN GİTTİ"

Batuhan Karadeniz: "Kazımcan zaten çok kaliteli bir oyuncu değil. Neden kiralık olarak gitti? Kötü oynadığı için gitti. Baskıya dayanamıyor. Bazı oyuncular baskıya dayanamaz."