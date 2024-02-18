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Batuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş'ı hedef aldı! ''Penaltı yaptırıyorsun, gel penaltıyı al der gibi...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 21:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Mücadeleye Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş damgasını vurdu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular listesine giren genç oyuncu hakkında Batuhan Karadeniz flaş ifadeler kullandı.

Kazımcan Karataş

Kazımcan Karataş

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Ankaragücü'nde mağlubiyetin faturası genç oyuncu Kazımcan Karataş'a kesildi.

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"GEL PENALTI AL GİBİ..."

"GEL PENALTI AL GİBİ..."

Batuhan Karadeniz: "Kazımcan Karataş'ı ele alalım, yaptırdığı penaltı çok amatörce. Penaltıyı yaptırıyosun, gel penaltı al gibi Mertens'in ayağına takıyorsun..."

"YENİLEN İLK GOLDE DE HATASI VAR"

"YENİLEN İLK GOLDE DE HATASI VAR"

Batuhan Karadeniz: "Yenilen ilk golde de Kazımcan'ın hatası var. Kafa topunda boşa çıkıyorsun."

"KAZIMCAN'I TEBRİK EDİYORUM"

"KAZIMCAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Batuhan Karadeniz: "Kazımcan'ı tebrik ediyorum. Galatasaray forması giydiği dönemde bile bu kadar rahat maç oynamamıştır."

"YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ TAKIM"

"YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ TAKIM"

Batuhan Karadeniz: "Yanlış zamanda yanlış takımla anlaştı. Yarın bu hataları Antalyaspor maçında yapsa bu kadar tepki almazdı."

"KÖTÜ OYNADIĞI İÇİN GİTTİ"

"KÖTÜ OYNADIĞI İÇİN GİTTİ"

Batuhan Karadeniz: "Kazımcan zaten çok kaliteli bir oyuncu değil. Neden kiralık olarak gitti? Kötü oynadığı için gitti. Baskıya dayanamıyor. Bazı oyuncular baskıya dayanamaz."

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