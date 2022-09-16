YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

16.09.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 6 saatlik arama çalışması sonucu yaşadığı köyün yaklaşık 10 kilometre uzağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alapelit köyünde hayvanlarını otlatan dede Halit Bal'ın (88) yanında bulunan Hüsamettin Bal, bir anda gözden kayboldu.

Dedenin durumu ailesine haber vermesi üzerine çevrede Bal'ın aranmasına başlandı.

Çocuğun bulunamamasının ardından bilgi verilen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler de dağlık arazide küçük çocuğu aramaya başladı.

Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından küçük çocuk köye 10 kilometre uzaklıktaki Çamlıköz köyünde arazide bir vatandaş tarafından bulundu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Bal, daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuğun dedesi Halit Bal, AA muhabirine, hayvanları otlattığı sırada torununu kaybettiğini söyledi.

Arama çalışmasına katılan ekiplere teşekkür eden Bal, "Allah hükümetimize zeval vermesin. Çok sağ olsunlar. 88 yaşındayım iki oğlumu kaybettim ama bana bu kadar içten acı vermedi. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:19
İkindi
15:49
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.