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Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

10.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örence köyünde bir inek, elektrik direğinin demir ayakları arasına sıkıştı.

Köy sakinleri, ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

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