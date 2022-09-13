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Bayern Münih'ten Lewandowski'ye hoş geldin hediyesi! Barcelona'ya acımadılar

13.09.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarını kazanan iki ekip Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Tüm gözler sezon başında Barcelona'ya transfer olan Lewandowski'ye çevrilmişti. Yıllar sonra eski takımı ve eski evine karşı rakip olan Lewandowski, karşılaşmanın ilk yarısında 4 net pozisyondan faydalanamadı. İkinci yarı Bayern Münih vitesi arttırdı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bayern'in gollerini Lucas Hernandez ve Sane kaydetti.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münhiş ve Barcelona karşı karşıya geldi. İki ekibin karşılaştığı mücadele tüm Avrupa ülkelerinden canlı yayınlandı. 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde evinde mağlup olmayan Bayern Münih serisini sürdürdü ve Barcelona engelini 2-0'lık skorla aştı.

LEWANDOWSKI YILLAR SONRA RAKİP OLDU

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8 yıldır Bayern Münih'de forma giyen Lewandowski, sezon başında Barcelona'ya transfer olarak kariyerinde değişikliğe imza atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına rakip olan Lewandowski, sahadan 2-0 boynu bükük ayrıldı. Polonyalı golcü maçın ilk 35 dakikasında 4 net pozisyondan faydalanamadı.

BAYERN MÜNİH SERİSİNE DEVAM EDİYOR

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Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Bayern Münih, toplamda 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde içerde oynadığı maçlardan mağlubiyet almadı. Olası Barcelona yenilgisiyle karşı karşıya olan Bavyera temsilcisi, Katalanları devirerek serisine devam ettirdi.

BAYERN MUNIH-BARCELONA

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barcelona bayern munih lewandowski UEFA ligi maçın iyet
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