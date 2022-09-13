Bayern Münih'ten Lewandowski'ye hoş geldin hediyesi! Barcelona'ya acımadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münhiş ve Barcelona karşı karşıya geldi. İki ekibin karşılaştığı mücadele tüm Avrupa ülkelerinden canlı yayınlandı. 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde evinde mağlup olmayan Bayern Münih serisini sürdürdü ve Barcelona engelini 2-0'lık skorla aştı.

LEWANDOWSKI YILLAR SONRA RAKİP OLDU

8 yıldır Bayern Münih'de forma giyen Lewandowski, sezon başında Barcelona'ya transfer olarak kariyerinde değişikliğe imza atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına rakip olan Lewandowski, sahadan 2-0 boynu bükük ayrıldı. Polonyalı golcü maçın ilk 35 dakikasında 4 net pozisyondan faydalanamadı.

BAYERN MÜNİH SERİSİNE DEVAM EDİYOR

Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Bayern Münih, toplamda 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde içerde oynadığı maçlardan mağlubiyet almadı. Olası Barcelona yenilgisiyle karşı karşıya olan Bavyera temsilcisi, Katalanları devirerek serisine devam ettirdi.