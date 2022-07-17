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Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dönüşe geçen tatilciler, Osmangazi Köprüsü ve Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Bayram öncesi yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşte de sürücüler tarafından tercih edildi.

Köprünün Dilovası'ndan Yalova'ya giden yönü ile otoyolun Ankara istikameti ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik akışı normal seyrediyor.

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
anadolu otoyolu yoğunluk

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