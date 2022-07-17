Bayram öncesi yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşte de sürücüler tarafından tercih edildi.

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dönüşe geçen tatilciler, Osmangazi Köprüsü ve Anadolu Otoyolu 'nun Kocaeli kesiminde akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

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