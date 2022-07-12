Öte yandan, Kurban Bayramı tatili süresince Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrol edilen 9 bin 623 araçtan 410'una 303 bin 616 lira ceza uygulandığı, 52'sinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

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