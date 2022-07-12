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Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

12.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın son gününde Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığından havalanan Mİ-17 helikopterle yapılan denetime, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, Jandarma Otoyol Kısım Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin katıldı.

Osmangazi Köprüsü bağlantı yolları ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ve Sakarya arasındaki 113 kilometrelik kısmını havadan denetleyen ekipler, trafik yoğunluğunun gözlenmediği güzergahta kural ihlali yapan araçları 8 kontrol noktasında bekleyen ekiplere bildirdi.

Denetimlerde 470 araç kontrol edildi, 9 sürücüye 3 bin 149 lira idari para cezası uygulandı, otoyol kenarına park eden araçların kaldırılması sağlandı.

Öte yandan, Kurban Bayramı tatili süresince Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrol edilen 9 bin 623 araçtan 410'una 303 bin 616 lira ceza uygulandığı, 52'sinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı dönüş jandarma

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