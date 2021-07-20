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Bayrama direksiyon başında giren tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştı

20.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrama direksiyon başında giren tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştı

EDİRNE (AA) - Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yükü taşıyan ve bayrama yolda, ailelerinden uzakta giren tır şoförleri, sevdikleriyle telefonda bayramlaştı.

Yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, bayram namazlarını kıldıktan sonra şoför arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Tır parkında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır şoförleri, aileleriyle telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.

Tır şoförü Konyalı Ramazan Çaylak, AA muhabirine, Almanya'ya yük taşıdığını yine bir bayramı ailesinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuk, torun ve kardeşlerinin telefonla kendisini aradığını ve bayramlaştıklarını anlatan Çaylak, "28 yıldır bayramlar bizim ya sınır kapısında ya da gurbet elde geçer. Evde bayram geçiremiyoruz, bu da bizim derdimiz. Ailemiz uzakta, hepsinin bayramını kutlar gözlerinden öperim" dedi.

Ferhat Öztoprak da 21 yıldır olduğu gibi eş, çocuk ve ailesiyle uzaktan bayramlaştıklarını, işlerinin zor olduğunu bayramlarda burukluğun daha da arttığını ifade etti.

Bir başka tır şoförü Adnan Çil de bayrama buruk girdiklerini ifade ederek, "Tırcılık, aileden uzaksın, anne babadan bayramda seyranda düğünde dernekte hep uzaktasın, yollardasın. Meslek şartları ağır, her bayram dışarıdayız. Annem rahatsızdı, babamla konuştum, ailemi aradım bayramlaştık. Herkese iyi bayramlar dilerim." diye konuştu.

Bayrama direksiyon başında giren tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı

Bayrama direksiyon başında giren tır sürücüleri aileleriyle telefonla bayramlaştı
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