YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

09.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

EDİRNE (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde bekleme sürelerinin azalmasından dolayı da mutluluk yaşıyor.

Bayramı Türkiye'de sevdiklerinin yanında geçirmeyi planlayan gurbetçiler, bayramın birinci günü baba ocağına yetişemeseler de ikinci günü sevdikleriyle beraber olmanın heyecanını taşıyor.

Avusturya'dan gelen Rukiye Koca, AA muhabirine, bayramda Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramı Aksaray'da yakınlarıyla geçireceklerini anlatan Koca, "Türkiye'de 5 hafta kalacağız. Bayramın birinci gününü yollarda geçiriyoruz, ailemizle birlikte geçirsek daha iyi olacaktı. Normalde 2 gün önce gelecektik. İşlerimiz çıktı gelemedik. İnsan kendi memleketine girdiği zaman daha farklı oluyor, insan daha rahat nefes alıyor." dedi.

Hollanda'dan gelen Taksim Binici ise bayram namazını Kapıkule'de kılmayı planladığını ancak yollardaki yoğunluk nedeniyle yetişemediği belirtti.

Binici, bayramı ailesi ve yakınlarıyla geçirecek olmanın memnuniyetini dile getirerek, "Kurbanımızı ikinci gün keseceğiz, onu hazırladık. Bayram tatilini sevdiklerimizle geçireceğiz." dedi.

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kapıkule sınır kapısı

Edirne Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:41
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:57
Yatsı
22:48
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

Uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.