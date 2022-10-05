YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

05.10.2022 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da, park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu.

Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta, park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonda, C.Ç. isimli erkeğin hareketsiz halde olduğunu fark edenler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin, C.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye geldi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kamyonun içinde ve çevresinde çalışma yaptı.

C.Ç'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.