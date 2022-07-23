BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Genel İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tahıl koridoru" anlaşmasını, dünya gıda güvenliği açısından herkesi umutlandıran bir gelişme, Türkiye için önemli bir diplomasi başarısı olarak gördüklerini söyledi.

Destici, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugünün 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nin başlamasının 103. yıl dönümü olduğunu belirterek, kongrede alınan kararları anımsattı.

Yunanistan'ın, bu yıl da "tasarruf" ve "öğrenci sayıları"nı bahane ederek, Batı Trakya'da Türk azınlığa ait 4 ilkokulu kapatma kararı aldığını aktaran Destici, uygulamanın, insan haklarına, insanlığa, vicdana, ahlaka ve Lozan Barış Antlaşması'nın "azınlıkların kendi okullarını kurma, idare etme ve denetleme" haklarını düzenleyen hükümlerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

Batı Trakya'daki Türklerin tüm haklarının takipçisi olacaklarını bildiren Destici, şöyle devam etti:

"Yunanistan'ı, Yunanistan'ın pespaye siyaset anlayışının takipçilerini, Yunanistan'ın ırkçı, insan haklarından, uluslararası hukuktan habersiz politikacılarını, sonra 'eyvah' diyecekleri uygulamalarına son vermeleri için bir kez daha uyarıyorum. Türkiye'deki azınlıklar vatandaşlarımızdır. Onların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı ölçüde temel hak ve hürriyetlerden faydalanmaları için Türkiye bugüne kadar üzerine düşeni yapmıştır. Lakin Yunanistan anlaşmalara uygun hareket etmemeye devam ederse, biz de ülke olarak mütekabiliyet anlayışı ile gereğini yapmalıyız."

Yunanistan'ın ne yaparsa yapsın oradaki Türk ve Müslüman varlığını yok edemeyeceğini vurgulayan Destici, "Bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Üstelik bugün karşılarında eski Türkiye yok, en ufak bir şekilde bir müdahalede bulunduklarında anında oraya yetişecek ve gereğini yapacak bir Türkiye ve TSK var." ifadelerini kullandı.

- "Tüm terör eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz"

Duhok'daki saldırıya da değinen Destici, bu ve benzeri terör saldırılarının tamamen ve hiçbir tereddüt göstermeden karşısında olduklarını söyledi. Destici, "Hiçbir ayrım gözetmeden tüm terör eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Destici, Irak devlet ve hükümet yetkililerine, sınırları içerisinde faaliyetlerini devam ettiren terör örgütleriyle mücadele konusunda önemli görevler düştüğünü belirterek, "Türkiye'yi ve kahraman Türk ordusunu, PKK uzantılarının ve destekçilerinin provokatif amaçlı açıklamalarına itibar edip, peşinen suçlamaya kalkarak, kardeş Irak halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmaya yeltenenlere cevabımız, 'önce kendi ülke topraklarını teröristlerden temizlesinler.' olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörden temizlenmesi halinde zaten Türk ordusunun söz konusu bölgede harekat yapmasına lüzum kalmayacağını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Zaho'da meydana gelen elim hadiseden sonra, Irak'ta, Türkiye'ye, Türk bayrağına karşı yapılan hakaretleri izliyor ve tümünü, unutmamak kaydıyla not alıyoruz. Herkes duysun ve bilsin ki, Türk devleti, Türk milleti, herkese tükürdüğünü yalatacak, bayrağımızı, yere serenlere önce öptürüp sonra alınlarına yapıştıracak güce ve iradeye biiznillah sahiptir. Türkiye'yi uluslararası alanda zor duruma düşürmeyi hedefleyen bu kara propaganda çalışmaları, terör eylemi kapsamında değerlendirilmeli, asla ve kat'a hukukça cezasız bırakılmamalıdır."

- "Türk ibaresi onlara hiç yakışmıyor"

"Tahıl koridoru" anlaşmasına değinen Destici, "Anlaşmayı, dünya gıda güvenliği açısından herkesi umutlandıran bir gelişme, ayrıca birileri dile getirmekten imtina etse de, dünya kamuoyu gibi Türkiye için önemli bir diplomasi başarısı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya rahmet dileyen ve Karakaya'nın ailesini ziyaret ettiğini anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Şehit edilen doktorumuzun acısı hepimizin acısı. Bizim çocuğumuz, evladımız. Tabipler Birliği ne dersen desin, onun onlarla bir alakası yok. O bizim. Tabipler Birliği, sözde Türk Tabipleri Birliği. O 'Türk' ibaresi onlara hiç yakışmıyor. Onun acısını yaşadıklarına, üzüntüsünü çektiklerine de inanmıyorum. Sırf istismar ediyorlar. İstismarcılara fırsat vermeyeceğiz."

Destici, konuşmasının ardından BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ulucanlar Cezaevi'nde yattığı koğuşu ziyaret etti.