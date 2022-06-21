BBP Genel Başkanı Destici, Erciş'te partililerle buluştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes fikrini, düşüncesini söyleyebilir ama terör, şiddet yaparsa, devletin ve milletin askerine, polisine, öğretmenine kurşun sıkarsa, bu memleketin çocuklarını dağa çıkartırsa ben ona hiç iyi bir gözle bakmam." dedi.

Destici, Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Ardından BBP İlçe Başkanlığı'na geçen Destici, burada partililere seslendi.

"Devletimizin varlığı, bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, istikbali vazgeçilmezlerimizdir." diyen Destici, 2016'dan sonra terörün tüm unsurlarına karşı verilen mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Destici, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Kars'ta, Ağrı'da ve Van'da huzurun hakim olduğunu söyledi.

"Herkes fikrini, düşüncesini söyleyebilir ama terör, şiddet yaparsa, devletin ve milletin askerine, polisine, öğretmenine kurşun sıkarsa, bu memleketin çocuklarını dağa çıkartırsa ben ona hiç iyi bir gözle bakmam" ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Almanya'da bir terör örgütü partisi kur bir gün seni orada oturtuyorlar mı? Biz de müsaade etmeyeceğiz bu konuda çok netiz kapatılırsa yeni açılırmış, niye açılsın kardeşim? Bu devletin istihbaratı var, polisi var, askeri var, MİT'i var. Eğer terör örgütü adamıysa ona kurdurmaz, teröre bulaşmamış, hukuken sakıncası olmayan insanlar gelir kurar, istediğini kurar, istediğini de söyler."

BBP Genel Başkanı Destici, terörle mücadeleye 1 trilyon dolardan fazla paranın harcandığını aktararak, "Bugün çektiğimiz ekonomik zorlukların en önemli temel sebeplerinden birisi de terörle mücadelede harcanan bir trilyon paranın üzerinde harcama var. Şöyle düşünün bu ülkenin iç ve dış borç tutarı 400 milyar doların biraz üzerinde peki teröre harcadığımız para 1 trilyon dolardan fazla eğer o para terörle mücadeleye değil de ekonomiye, vatandaşa, yatırıma, istihdama harcansaydı bugün Türkiye’nin iç borcu olmadığı gibi kişi başı milli gelirimiz de 20 bin, 30 bin dolar seviyesinde olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki eyleminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, "Hangi baba hangi anne evladının dağda terör örgütünün elinde olmasını, terörist olmasını ister" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.