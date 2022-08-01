BBP Genel Başkanı Destici Sivas İl Genel Meclisi'nde konuştu:

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin bakiyesinde yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere devletleşememiş bütün unsurların ümidi bir ülke olduğunu söyledi.

Sivas'ta, İl Genel Meclisi Toplantısı'na katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yönüyle büyük bir ülke ve devlet olduğunu belirtti.

Türkiye'nin insan yapısıyla, kültürüyle zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Destici, "Biz büyük Osmanlı Devleti'nin bakiyesi üzerinde oturuyoruz. Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Arap'ıyla hepimiz büyük Türk milletinin fertleriyiz." dedi.

Destici, geçen hafta parti olarak Balkan ülkelerine ziyarette bulunduklarını anımsatarak o coğrafyada küçük küçük devletlerin çeşitli etnik unsurlar üzerine inşa edildiğini belirtti.

- "Türkiye'yi daha güçlü ve zengin bir devlet haline getireceğiz"

O ülkelerde yaşayan özellikle Müslümanların, Türkler, Arnavutlar ve Boşnaklar ağırlıklı olmak üzere Türkiye'yi önemsediklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yani başlarına bir şey gelirse kurtarıcıları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi içerisinde yaşayan 85-90 milyonluk vatandaşıyla değil, özellikle Osmanlı Devleti'nin bakiyesinde yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere devletleşememiş bütün unsurların da ümidi bir ülke halinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Balkan ülkeleriyle kıyasladığımızda biz onların çok önünde olduğumuzu görüyoruz. Türkiye onlar için büyük bir umut. Sadece Türkiye'de yaşayanlar için değil, o bölgede yaşayanlar için de güneyimizde yaşayanlar için de özellikle Orta Asya'da yaşayanlar için de Kafkaslar da yaşayan topluluklar için de bir umut. İnşallah biz hep birlikte bu ümidi söndürmeyeceğiz ve Türkiye'yi elbirliğiyle daha güçlü, daha zengin bir devlet haline getireceğiz."

Salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın ekonomik krizle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Destici, Türkiye'nin bu ekonomik krizin yaralarını sarmak için devlet ve hükümet olarak topyekun büyük bir gayret gösterdiğini söyledi.

- "Desteklerin doğrudan üreticiye verilmesi lazım"

Daha sonra Sivas Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Destici, oda başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçilerle sohbet etti.

Destici, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de kısmen çiftçilik yaptığını söyledi.

Üreticilerin her zaman baş üstünde tutulması gerektiğini vurgulayan Destici, Sivas'ın çok geniş tarım arazilerine sahip bir il olduğunu dile getirdi.

Üretimin artması için tarıma daha çok destek verilmesi gerektiğini belirten Destici, "Desteklerin doğrudan üreticiye verilmesi lazım. Çiftçilerimizin başta akaryakıt ve gübre olmak üzere girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini görüyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlar için de yem fiyatlarıyla ilgili büyük girdi maliyeti var." dedi.

Özellikle tahıl üretiminde ve temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarla bu sorunun aşıldığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Buğdaya, arpaya, yulafa verilen taban fiyat çiftçimizi memnun etti. Çok büyük bir kuraklık yoksa ve doğal afet gelmemişse bu, çiftçimizi memnun etti. Hayvancılıkta hem üreticinin hem tüketicinin mağduriyet yaşadığı dönemler var, bunun da organize edilmesi lazım. İşin doğrusu yeme destek gerekiyor. Çiftçinin kullandığı mazotta özel tüketim vergisinin kaldırılması lazım."