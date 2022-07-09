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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı:

09.07.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Cami'nde bayram namazının ardından açıklamada bulunan Destici, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramın birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden Destici, şunları söyledi:

"Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Şu anda da hem hudutlarımız içinde, hem hudutlarımız dışında, hudut savunması ve terörle mücadele için kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı öncelikle tebrik ediyorum. Şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerin, annelerin, babaların, eşlerin, çocukların, kardeşlerin bayramını tebrik ediyorum. Allah onları sağlıkla nice bayramlara eriştirsin inşallah."

- "Vatandaşlarımıza karşı yapılan, insanlık dışı saldırıları lanetliyorum"

Sağlık çalışanlarının da bayramlarını tebrik eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii özellikle pandemi döneminde ve hayatımızın her anında bizlerin sağlığı için gece gündüz demeden, mücadele eden, sağlık çalışanlarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Onların da mübarek Kurban Bayramı'nı öncelikli olarak tebrik ediyorum. Uğradıkları saldırılar sebebiyle, en son Konya Şehir Hastanesinde Ekrem Karakaya örneğinde olduğu gibi hayatını kaybeden doktorlarımıza, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara yönelik saldırıları da şiddetle lanetliyorum. Hangi meslekten olursa olsun, ülkemizin hangi coğrafyasında olursa olsun hangi cinsiyette olursa olsun ister, çocuk, kadın, erkek, vatandaşlarımızın her birine karşı yapılan, insanlık dışı saldırıları lanetliyorum. Özellikle savunmasız, çocuklarımıza, engellilerimize ve kadınlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum."

Açıklamanın ardından Destici, vatandaşlarla bayramlaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı:

- "Ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı, milletimizin istiklali ve istikbali için kanlarını dökerek mücadele eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Eskişehir'de kıldı

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Bayram namazı açıklama

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
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Sabah
05:31
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
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