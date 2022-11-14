Beddualar yağdırdı! Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün bir patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandu. Patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı" diye konuştu.
Olayın ardından ünlü isimler saldırıya sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm …. Korkunç videolar" şeklinde paylaşım yaptı.
Burak Deniz, "İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.. Yaralılar acil şifa bulsun.. Çok üzgünüm çok..." ifadelerini kullandı.
Rahşan Gülşan, " Masum, tertemiz insanlara böyle korkunç bir ölümü, bize bu korkuyu müstahak görenler emellerine ulaşamayacak. Allah hayatını kaybedenlere gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Cenk Eren, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Demet Özdemir de, "İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet , sevenlerine,ailelerine baş sağlığı diliyorum , yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm" dedi.