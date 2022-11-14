Beddualar yağdırdı! Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün bir patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandu. Patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı" diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PATLAMAYA SERT TEPKİ

Olayın ardından ünlü isimler saldırıya sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.