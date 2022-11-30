Belçika Milli Takımı'nda yumruk yumruğa kavga! ''Yakalarsak sonu çok kötü olacak''

Dünya Kupası grup maçında Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da soyunma odası karıştı. Kevin de Bruyne'nin açıklamaları sonrası turnuva öncesi sarsılan Belçika'da kavga çıktı. Kavganın detayları her geçen gün netlik kazanırken, Belçika'nın yıldızı Thibault Courtois olayı daha da alevlendirdi.
De Bruyne, takımın yaşlandığını vurgulayarak; "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da maç sonunda tecrübeli oyuncu Vertonghen, De Bruyne'ye gönderme yaptı. Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz." diyerek yıldız oyuncuya gönderme yaptı.
Belçika'da De Bruyne ve Vertonghen'in basın önündeki atışmaları sonrasında yüksek tansiyon soyunma odasında da sürdü. De Bruyne ile Vertonghen'in yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu ve Romelu Lukaku'nun ayırdığı ifade edildi.
Öte yandan Belçika kalecisi Thibault Courtois, kavganın ardından sert açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Takımda kimse mutlu değil. Sonuçta bu futbol, her şey olabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kaybettiğimiz için soyunma odasında öfkeliydik, skor bizi hayal kırıklığına uğramıştı. Hocamız bize bir konuşma yaptı. Bence medya bu durumu abartıyor. Gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Anlatılan şeyler hiç yaşanmadı. Evet yedek kulübesinin camını yumruğumla kırdım. Çünkü herkes büyük hayalkırıklığına uğramıştı ama kimse birbirine bağırmadı. Bu iyi bir yöntem değil. Takım toplantıları bu yüzden var zaten. Soyunma odasında kavga çıktığını düşünmek çılgınlık. Burada yalnızca futbolcular yok, birçok insan çalışıyor. Belki birileri bir şeyler sızdırdı. Köstebeğin kim olduğunu araştırmamıza gerek yok. Ancak onu yakalarsak takımdaki son günü olacak. Ve bence sonu da çok kötü olacak" dedi.