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  4. Belçika Milli Takımı'nda yumruk yumruğa kavga! ''Yakalarsak sonu çok kötü olacak''

Belçika Milli Takımı'nda yumruk yumruğa kavga! ''Yakalarsak sonu çok kötü olacak''

30.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da soyunma odasında Kevin de Bruyne ve Jan Vertonghen arasında büyük bir kavga çıktı. Araya giren isim Romelu Lukaku oldu. Fas mağlubiyetinin ardından sinirler gerilirken, medya önünde yapılan açıklamalar kavganın fitilini ateşledi. Bu kavganın ardından Belçika'nın yıldız oyuncusu Thibault Courtois, olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Dünya Kupası grup maçında Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da soyunma odası karıştı. Kevin de Bruyne'nin açıklamaları sonrası turnuva öncesi sarsılan Belçika'da kavga çıktı. Kavganın detayları her geçen gün netlik kazanırken, Belçika'nın yıldızı Thibault Courtois olayı daha da alevlendirdi.

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TAKIMIN YAŞLANDIĞINI VURGULADI

TAKIMIN YAŞLANDIĞINI VURGULADI

De Bruyne, takımın yaşlandığını vurgulayarak; "2018'de şansımız vardı, ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi, fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var, ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

ATIŞMALAR BAŞLADI

ATIŞMALAR BAŞLADI

Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da maç sonunda tecrübeli oyuncu Vertonghen, De Bruyne'ye gönderme yaptı. Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz." diyerek yıldız oyuncuya gönderme yaptı.

KAVGAYI LUKAKU AYIRDI

KAVGAYI LUKAKU AYIRDI

Belçika'da De Bruyne ve Vertonghen'in basın önündeki atışmaları sonrasında yüksek tansiyon soyunma odasında da sürdü. De Bruyne ile Vertonghen'in yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu ve Romelu Lukaku'nun ayırdığı ifade edildi.

"YAKALARSAK TAKIMDAKİ SON GÜNÜ OLACAK"

"YAKALARSAK TAKIMDAKİ SON GÜNÜ OLACAK"

Öte yandan Belçika kalecisi Thibault Courtois, kavganın ardından sert açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Takımda kimse mutlu değil. Sonuçta bu futbol, her şey olabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kaybettiğimiz için soyunma odasında öfkeliydik, skor bizi hayal kırıklığına uğramıştı. Hocamız bize bir konuşma yaptı. Bence medya bu durumu abartıyor. Gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Anlatılan şeyler hiç yaşanmadı. Evet yedek kulübesinin camını yumruğumla kırdım. Çünkü herkes büyük hayalkırıklığına uğramıştı ama kimse birbirine bağırmadı. Bu iyi bir yöntem değil. Takım toplantıları bu yüzden var zaten. Soyunma odasında kavga çıktığını düşünmek çılgınlık. Burada yalnızca futbolcular yok, birçok insan çalışıyor. Belki birileri bir şeyler sızdırdı. Köstebeğin kim olduğunu araştırmamıza gerek yok. Ancak onu yakalarsak takımdaki son günü olacak. Ve bence sonu da çok kötü olacak" dedi.

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