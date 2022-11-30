Belçika Milli Takımı'nda yumruk yumruğa kavga! ''Yakalarsak sonu çok kötü olacak''

"YAKALARSAK TAKIMDAKİ SON GÜNÜ OLACAK"

Öte yandan Belçika kalecisi Thibault Courtois, kavganın ardından sert açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Takımda kimse mutlu değil. Sonuçta bu futbol, her şey olabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kaybettiğimiz için soyunma odasında öfkeliydik, skor bizi hayal kırıklığına uğramıştı. Hocamız bize bir konuşma yaptı. Bence medya bu durumu abartıyor. Gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Anlatılan şeyler hiç yaşanmadı. Evet yedek kulübesinin camını yumruğumla kırdım. Çünkü herkes büyük hayalkırıklığına uğramıştı ama kimse birbirine bağırmadı. Bu iyi bir yöntem değil. Takım toplantıları bu yüzden var zaten. Soyunma odasında kavga çıktığını düşünmek çılgınlık. Burada yalnızca futbolcular yok, birçok insan çalışıyor. Belki birileri bir şeyler sızdırdı. Köstebeğin kim olduğunu araştırmamıza gerek yok. Ancak onu yakalarsak takımdaki son günü olacak. Ve bence sonu da çok kötü olacak" dedi.