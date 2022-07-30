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Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

30.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Van İpekyolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen çevre temizliği çalışmasında sahillerden toplanan çöpler, katı atık tesislerine taşındı.

İpekyolu Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Görevliler tarafından toplanan tonlarca çöp, kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, her yıl sahillerde ve derelerde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Günde 400-450 ton evsel atığı ilçe sınırlarından geri dönüşüm merkezlerine taşıdıklarını anlatan Avcı, "Sahil ve derelerimizdeki temizlik çalışmalarımızı belirli periyotlarda devam ettiriyoruz. Halkımıza sesleniyoruz, çevremizi daha temiz tutalım, daha az kirletelim. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi emek göstererek temizlik yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

Belediye ekipleri Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı

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