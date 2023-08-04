Belhanda'nın 90+8'de kaleden kaleye attığı geri pas olay oldu! Herkes onu paylaşıyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor 2. ön eleme ligi rövanş maçında sahasında konuk ettiği Cluj'u 1-1'in rövanşında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başararak tarih yazmıştı.

KALEDEN KALEYE PASI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın 63. dakikasından itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdüren ve 90+3. dakikada skoru 2-1'e getiren temsilcimiz son dakikalarda büyük bir direnç gösterirken, Belhanda'nın 90+8'de rakip kale önünde herkesi şaşırtan geri pası sosyal medyada gündem oldu.

SPİKER BİLE ŞAŞTI

Belhanda'nın attığı pas sonrası maçı anlatan spiker bile şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyada yapılan bu pasa dair birçok paylaşım yapıldı.

İŞTE O ANLAR VE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR