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  4. Belhanda'nın 90+8'de kaleden kaleye attığı geri pas olay oldu! Herkes onu paylaşıyor

Belhanda'nın 90+8'de kaleden kaleye attığı geri pas olay oldu! Herkes onu paylaşıyor

04.08.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Cluj'u 2-1 ile geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başaran Adana Demirspor'da uzatma dakikalarında Belhanda'nın oyunu soğutmak için attığı geri pas gündem oldu. İşte detaylar...

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor 2. ön eleme ligi rövanş maçında sahasında konuk ettiği Cluj'u 1-1'in rövanşında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başararak tarih yazmıştı.

KALEDEN KALEYE PASI GÜNDEM OLDU

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Karşılaşmanın 63. dakikasından itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdüren ve 90+3. dakikada skoru 2-1'e getiren temsilcimiz son dakikalarda büyük bir direnç gösterirken, Belhanda'nın 90+8'de rakip kale önünde herkesi şaşırtan geri pası sosyal medyada gündem oldu.

SPİKER BİLE ŞAŞTI

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Belhanda'nın attığı pas sonrası maçı anlatan spiker bile şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyada yapılan bu pasa dair birçok paylaşım yapıldı.

İŞTE O ANLAR VE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR

(*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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