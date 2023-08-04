Belhanda'nın 90+8'de kaleden kaleye attığı geri pas olay oldu! Herkes onu paylaşıyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor 2. ön eleme ligi rövanş maçında sahasında konuk ettiği Cluj'u 1-1'in rövanşında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başararak tarih yazmıştı.
Karşılaşmanın 63. dakikasından itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdüren ve 90+3. dakikada skoru 2-1'e getiren temsilcimiz son dakikalarda büyük bir direnç gösterirken, Belhanda'nın 90+8'de rakip kale önünde herkesi şaşırtan geri pası sosyal medyada gündem oldu.
Belhanda'nın attığı pas sonrası maçı anlatan spiker bile şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyada yapılan bu pasa dair birçok paylaşım yapıldı.
(*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)