Bella Thorne'dan olay itiraf! "Kendimle üçlü yapardım"

Dünyaca ünlü oyuncuBella Thorne, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Filtre kullanarak yansımalı fotoğrafını paylaşan Thorne, paylaşımına düştüğü notla şaşkına çevirdi.
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