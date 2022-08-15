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  4. Bella Thorne'dan olay itiraf! "Kendimle üçlü yapardım"

Bella Thorne'dan olay itiraf! "Kendimle üçlü yapardım"

15.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Filtre kullanarak yansımalı fotoğrafını paylaşan Thorne, paylaşımına düştüğü notla şaşkına çevirdi.

ABD'li yıldız Bella Thorne, 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı.

"KENDİMLE ÜÇLÜ YAPARDIM"

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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