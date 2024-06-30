Bellingham yine yapacağını yaptı! Uzun yıllar unutulmayacak... EURO 2024'ün en muazzam golü atıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında rakibi karşısında 1-0 geriye düşen İngiltere 90+5. dakikaya kadar gol bulamazken, bu dakikada Jude Bellingham sahneye çıktı.

BELLINHAM'DAN RÖVEŞATA

Kyle Walker'ın uzun taç atışında Guehi'nin ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topun gelişine vuruş yapan Jude Bellingham yaptığı muhteşem röveşata vuruşuyla topu ağlarla buluştu.

Uzun yıllar unutulmayacak bir golün altına imzasını atan 21 yaşındaki futbolcu aynı zamanda da geri dönüşün fitilini ateşleyen isim oldu ve takımının çeyrek finale yükselmesinde çok büyük rol oynadı.

