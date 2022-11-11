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'Ben kimsenin annesiyle...' Futbolu bırakan Gerard Pique'den ağızları açık bırakan sözler! Gerçekleri bir bir açıkladı...

11.11.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga devi Barcelona'da efsaneleşerek futbolu bırakan Gerard Pique, 12 yıllık birliktelik kurduğu eşi Shakira ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. İspanyol futbolcunun Shakira'yı aldattığı ve bu kişinin takım arkadaşı Gavi'nin annesi Aurora Belen Gavira olduğu iddia edilmişti. 35 yaşındaki efsane isim, futbolu bırakmasının ardından konuk olduğu bir Twitch yayınında inanması güç sözler sarf etti. Pique, iddialara karşın "Kimsenin annesiyle birlikte olmadım" dedi. İşte detaylar...

Barcelona'nın İspanya La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendiği maçın ardından efsane oyuncu Gerard Pique futbolu bırakmıştı. Sahaya takım kaptanı olarak ilk 11'de Pique, 45+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla yeşil sahalara veda etmişti. İspanyol futbolcu, hakemin kararlarını protesto ettiği için oyundan ihraç edilmişti. Pique'nin son maçının hakemi Jesus Gil Manzano, maç sonu raporunda kendisine kötü söylemde bulunduğunu ve küfürler savurduğunu yazmıştı.

GERARD PIQUE'DEN OLAY SÖZLER

BOMBA ETKİSİ YARATTI

BOMBA ETKİSİ YARATTI

Gerard Pique, futbolu bırakmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme adeta bomba gibi düştü.

ALDATMA İDDİALARI

ALDATMA İDDİALARI

Geçtiğimiz aylarda 12 yıldır birlikte olduğu eşi Shakira ile ayrılan Gerard Pique'nin ünlü sanatçıyı takım arkadaşı Gavi'nin annesi Aurora Belen Gavira ile aldattığı iddia edilmişti.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

CANLI YAYINDA KONUŞTU

İspanyol efsane, Twitch'te Ibai Llanos'un canlı yayınına konuk oldu ve hakkında çıkan iddiaların çoğuna açıklık getirdi.

"KİMSENİN ANNESİYLE..."

"KİMSENİN ANNESİYLE..."

Gavi'nin annesiyle birlikte olmadığını dile getiren Pique, "17 yaşımdan beri röportajlara katılıyorum. Futbolu bıraktım ve artık özgürüm. Her şeyi açıklayabilirim. Ben, kimsenin annesiyle birlikte olmadım." ifadelerini kullandı.

"HAKEME BİZE ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİM"

"HAKEME BİZE ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİM"

Hakem Manzano'nun raporu için de konuşan Pique, "Devre oldu ve tünele girdik. Hakeme her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi. Beni bu yüzden oyundan atmasına çok şaşırdım. En ufak bir şeyde beni gönderiyorlar, hiçbir şey söylemedim."

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Shakira Gerard Pique barcelona gavi Mehmet Dinçerler

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