'Ben kimsenin annesiyle...' Futbolu bırakan Gerard Pique'den ağızları açık bırakan sözler! Gerçekleri bir bir açıkladı...

"HAKEME BİZE ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİM"

Hakem Manzano'nun raporu için de konuşan Pique, "Devre oldu ve tünele girdik. Hakeme her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi. Beni bu yüzden oyundan atmasına çok şaşırdım. En ufak bir şeyde beni gönderiyorlar, hiçbir şey söylemedim."