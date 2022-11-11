'Ben kimsenin annesiyle...' Futbolu bırakan Gerard Pique'den ağızları açık bırakan sözler! Gerçekleri bir bir açıkladı...

Barcelona'nın İspanya La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendiği maçın ardından efsane oyuncu Gerard Pique futbolu bırakmıştı. Sahaya takım kaptanı olarak ilk 11'de Pique, 45+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla yeşil sahalara veda etmişti. İspanyol futbolcu, hakemin kararlarını protesto ettiği için oyundan ihraç edilmişti. Pique'nin son maçının hakemi Jesus Gil Manzano, maç sonu raporunda kendisine kötü söylemde bulunduğunu ve küfürler savurduğunu yazmıştı.
Gerard Pique, futbolu bırakmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme adeta bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz aylarda 12 yıldır birlikte olduğu eşi Shakira ile ayrılan Gerard Pique'nin ünlü sanatçıyı takım arkadaşı Gavi'nin annesi Aurora Belen Gavira ile aldattığı iddia edilmişti.
İspanyol efsane, Twitch'te Ibai Llanos'un canlı yayınına konuk oldu ve hakkında çıkan iddiaların çoğuna açıklık getirdi.
Gavi'nin annesiyle birlikte olmadığını dile getiren Pique, "17 yaşımdan beri röportajlara katılıyorum. Futbolu bıraktım ve artık özgürüm. Her şeyi açıklayabilirim. Ben, kimsenin annesiyle birlikte olmadım." ifadelerini kullandı.
Hakem Manzano'nun raporu için de konuşan Pique, "Devre oldu ve tünele girdik. Hakeme her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi. Beni bu yüzden oyundan atmasına çok şaşırdım. En ufak bir şeyde beni gönderiyorlar, hiçbir şey söylemedim."