"Ben şehir insanı değilim!" diyen Doğa Rutkay İstanbul'u terk etti! Urla'ya taşınan Güldür Güldür oyuncusu: Trafik derdin yok

Çocukları olmasa belki de İstanbul'da yaşamaya devam etmenin Kerimcan Kamal ve kendisi için daha kolay olabileceğini dile getiren Doğa Rutkay, Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu, Urla'da çok huzurlu olduklarını bizlerle paylaşırken en çok şaşırdıkları şeyin insanların kibar olması olduğunu söylüyor.