"Ben şehir insanı değilim!" diyen Doğa Rutkay İstanbul'u terk etti! Urla'ya taşınan Güldür Güldür oyuncusu: Trafik derdin yok

2014 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çifti de İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı. Doğa Rutkay yeni hayatına dair yaşadıklarını anlattı.
Çocukları olmasa belki de İstanbul'da yaşamaya devam etmenin Kerimcan Kamal ve kendisi için daha kolay olabileceğini dile getiren Doğa Rutkay, Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır Güldür Güldür'de yer alan Doğa Rutkay Sibel Arna'nın konuğu oldu. Doğa Rutkay İstanbul'da mutsuz olduğunu söyleyerek "2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu" dedi.
Ünlü oyuncu devamında ise "8. ayı bitiriyoruz, iyi ki yapmışız diyorum" ifadelerini kullandı.
Doğa Rutkay haftanın 3 günü iş için İstanbul'a gittiğini de söyledi. Doğa Rutkay "Buradaki okullar daha butik, trafik derdin yok, tarlalara çıkıyoruz, kendi sebzemizi buradan alıyoruz, çocuklar için bu bir alışkanlık oldu" dedi.
Çocukları olmasa belki de İstanbul'da yaşamaya devam etmenin Kerimcan Kamal ve kendisi için daha kolay olabileceğini dile getiren Doğa Rutkay, Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu, Urla'da çok huzurlu olduklarını bizlerle paylaşırken en çok şaşırdıkları şeyin insanların kibar olması olduğunu söylüyor.