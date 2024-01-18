Samsung, Yeni Galaxy S24 Serisi’ndeki Yapay Zeka Özellikleriyle Akıllı Telefon Kullanma Alışkanlıklarınızı Değiştirecek

Samsung, 17 Ocak’ta gerçekleşen ‘Galaxy Unpacked’ etkinliğinde en yeni cihazlarını ve Galaxy AI ile atağa geçtiği yapay zeka inovasyonlarını anlattı. Şirket, yeni Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 modellerine, yapay zeka destekli Galaxy AI teknolojisini entegre ederek mobil teknoloji dünyasında yeni bir devrim başlatmaya aday. S24 Serisi, akıllı telefon kullanımının temel yapısını dönüştürerek, kullanıcılara daha etkili bir destek sunuyor ve bu alanda yeni bir çağın öncüsü oluyor. İşte hayatlarımıza girdikten sonra çıkmasını istemeyeceğimiz Galaxy AI yapay zeka özellikleri ve en yeni Samsung Galaxy S24 cihazları:

Circle to Search with Google, internet aramalarını görülmemiş bir seviyeye taşıyor

Galaxy S24, akıllı telefon deneyimini iletişim ve çevrim içi arama alanlarında bambaşka bir boyuta taşıyor. İnternet aramaları günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişken, Galaxy S24 Serisi, bu alanda Google iş birliğiyle geliştirilen yenilikçi Circle to Search özelliği sayesinde çığır açıyor. Bu özellik, menü tuşuna uzun bir basışla ana ekran ikonunu aktive ederek, ekrandaki herhangi bir içeriği çember içine alıp vurgulayarak ya da üzeri çizilerek, dokunulan her şey için yüksek kaliteli arama sonuçları sunuyor.

‘Live Translation ‘özelliği iki yönlü ses ve yazı çevirisi sağlayarak kolay ve anlaşılır iletişimi dönüştürüyor

Galaxy AI, akıllı telefonların iletişimdeki temel rolünü geliştirerek günlük hayatın her alanını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu ileri yapay zeka özellikleri, dil bariyerlerini aşarak iletişimi daha kolay ve ulaşılabilir kılıyor. Galaxy S24 Serisi ile farklı dillerde konuşan kişilerle iletişim, yabancı bir dilde iş görüşmeleri yapmak ya da istenilen herkesle kolaylıkla iletişim kurmak mümkün.

Interpreter özelliği ise telefona yüklü gelen Live Translate uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmıyor ve cihaz üzerindeki yapay zeka özelliğiyle desteklenen konuşmalar tamamen gizli tutuluyor Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor.

Samsung Klavye, 13 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor

Galaxy S24, mesajlaşma ve sosyal medyada daha etkili iletişim için Chat Asistanı ile mesajların tonunu iyileştiriyor. Samsung Klavye, 13 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabilen yapay zeka özellikleriyle donatılmış. Android Auto, araç kullanırken gelen mesajları özetleyerek yolculuğunuz boyunca bağlantıda kalmanıza yardımcı oluyor. Samsung Notes, Note Asistanı ile not alma ve düzenleme işlemlerini kolaylaştırıyor ve Ses Kaydı Asistanı, birden fazla konuşmacının ses kayıtlarını metne dönüştürüyor.

Galaxy S24 Serisi’nin teknik özellikleri göz dolduruyor

Galaxy S24 Serisi, üstün performans özellikleriyle donatılarak kullanıcılara şimdiye kadar sunulan en akıllı deneyimleri sağlıyor. Yapay zeka tabanlı uygulamalar ve görevlerin artan önemiyle birlikte, bu serideki cihazlar her türlü ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlandı. Oyun oynamaktan video kaydına, seyahat planlamasından çoklu uygulama kullanımına kadar her türlü işlem, Galaxy S24 Serisi’nde sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Galaxy S24 Ultra, Snapdragon® 8 Gen 3 Mobil Platform for Galaxy ile güçlendirilerek, özel olarak optimize edilmiş yapay zeka işleme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu gelişmiş yonga seti, NPU iyileştirmeleri sayesinde verimli bir işlem deneyimi sunuyor. Serideki cihazlarda yer alan 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızları ise performans verimliliğini artırıyor.

Galaxy S24 Serisi’nin oyun performansı, donanım ve yazılım iyileştirmeleriyle daha da güçlü hale getirildi. Özellikle Galaxy S24 Ultra modeli, büyütülmüş vapor chamber (buhar haznesi) ile termal kontrolü optimize ediyor. Bu, cihazın yüzey sıcaklığını düşürürken performansı artırıyor. Işın izleme özelliği, oyunlarda gerçeğe yakın görsel efektler sunuyor ve sektör lideri oyun şirketleriyle yapılan iş birlikleri, popüler oyunların daha iyi optimize edilmesini sağlıyor.

Galaxy S24 Serisi’nin tasarımındaki yenilikler, görüntüleme deneyimini daha da iyileştiriyor. Daha ince ve eşit çerçevelerle donatılan bu seride, Galaxy S24+ modelinin 6,7 inç ve Galaxy S24 modelinin 6,2 inç ekranları, telefonların kasasıyla neredeyse aynı büyüklükte. Galaxy S24 Ultra ise 6,8 inç boyutunda daha düz bir ekranla geliyor ve hem görüntüleme hem de üretkenlik için optimize edilmiş durumda. Galaxy S24+ ekranı artık, Galaxy S24 Ultra ile aynı QHD+ çözünürlüğü destekleyerek görsel kalitede önemli bir adım atıyor.

Bu özelliklerle Galaxy S24 Serisi, hem eğlence hem de işlevsellik açısından kullanıcılara zengin ve üst düzey bir deneyim sunuyor. Performans, görüntüleme kalitesi ve tasarım konularındaki bu gelişmeler, Galaxy S24 Serisi’ni akıllı telefon pazarında öne çıkaran özellikler arasında yer alıyor.

Galaxy AI’daki yapay zeka özellikleri, fotoğraf ve videolara sınıf atlatacak

Fotoğraf ve video çekimi, Galaxy S24 Serisi ile daha da kolaylaşıyor. ProVisual Engine gibi gelişmiş yapay zeka destekli özellikler sayesinde, bu serideki telefonlar uzak mesafelerden bile net ve yüksek kaliteli görüntüler elde etme imkanı sunuyor. Gelişmiş Nightography özelliği karanlık ortamlarda bile üstün kalitede fotoğraf ve video çekimine olanak tanırken, Galaxy S24 Ultra'nın büyük piksel boyutu ve geliştirilmiş optik görüntü sabitleyicisi (OIS) netlik ve az bulanıklık sağlıyor.

Yenilikçi yapay zeka düzenleme araçları ile Galaxy S24 Serisi, fotoğraflara hızlı ve kolay düzenlemeler yapma imkanı sunuyor. Edit Suggestion -Düzenleme Önerisi- her fotoğrafa uygun ince ayarları önerirken, Generative Edit -Yaratıcı Düzenleme- ile arka planlara yapay zeka destekli iyileştirmeler yapabilirsiniz. Instant Slow-mo, hareketli sahneleri detaylandırmak ve Super HDR, daha gerçekçi görüntü kalitesi sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, Galaxy S24 Serisi’nin sosyal medya entegrasyonu, fotoğraflarınızı direkt HDR kalitesinde paylaşmanıza olanak tanıyor, bu da görüntülerinizi sosyal medyada daha etkileyici kılıyor. Bu yenilikçi özellikler, kullanıcıların fotoğrafçılık ve video çekimindeki yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor ve onlara özgün, yüksek kaliteli içerik üretme fırsatı sunuyor

Şirket, her geçen yıl sürdürülebilirliğe daha fazla eğiliyor

Samsung, Galaxy S24 Serisi’nde çevre koruma konusunda önemli adımlar atarak sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. Bu yeni seride, iç ve dış bileşenlerde geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanımıyla geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliği arttırılıyor. Özellikle, Galaxy S24 Serisi’de ilk defa geri dönüştürülmüş kobalt ve nadir toprak elementlerinin kullanımı dikkat çekiyor. Galaxy S24 Ultra'nın pili, %50 geri dönüştürülmüş kobalt içerirken, hoparlörlerde %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri bulunuyor.

Galaxy S24 aynı zamanda geri dönüştürülmüş çelik ve Termoplastik Poliüretan (TPU) malzemeyle tasarlanan ilk Galaxy S serisi olma özelliği de taşıyor. Galaxy S24 Ultra'nın hoparlörlerinde minimum %40 geri dönüştürülmüş çelik, yan tuşta ve ses tuşlarında ise minimum %10 tüketici öncesi geri dönüştürülmüş TPU kullanılıyor. Ayrıca her Galaxy S24 modeli, %100 geri dönüştürülmüş kağıt malzemeden üretilmiş bir kutuda geliyor.

Samsung, çevre koruma konusundaki taahhütlerini sürdürerek, 2025 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşma konusunda kararlı. 2022 sonunda tüm mobil ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bu hedeflere doğru önemli bir adım attı. Şirket, 2030 yılına kadar tüm mobil ürünlerinin her modülünde en az bir çeşit geri dönüştürülmüş malzeme kullanma hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu strateji, sürdürülebilirlik konusunda Samsung'un liderliğini ve mobil deneyim alanında çevreye olan bağlılığını pekiştiriyor ve mobil teknoloji sektöründe çevre dostu uygulamaların öncüsü olma yolunda önemli bir adım olarak görülebilir. Bu yaklaşım, hem tüketicilere daha çevre dostu seçenekler sunuyor hem de endüstri genelinde sürdürülebilirlik standartlarını yükseltmeye yardımcı oluyor. Samsung'un bu yenilikçi ve çevre dostu girişimleri, teknoloji ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi sağlamlaştırıyor ve gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya oluşturmayı hedefliyor.

Uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma yetenekleri

Galaxy S24 Serisi, Samsung'un güvenlik ve gizlilik konusundaki yenilikçi yaklaşımını yansıtan gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Bu seride bulunan çok katmanlı güvenlik platformu Samsung Knox, kullanıcıların kritik bilgilerini koruyor ve güvenlik açıklarına karşı etkili bir savunma sağlıyor. Uçtan uca güvenli donanım, gerçek zamanlı tehdit algılama ve iş birliğine dayalı koruma yetenekleri, bu serideki cihazların güvenliğini üst düzeyde tutuyor.

Samsung, yapay zeka çağında kullanıcılara cihazları üzerinde daha fazla kontrol ve seçim yapma olanağı sunuyor. Galaxy S24 Serisi’ndeki Advanced Intelligence/Gelişmiş Zeka ayarları, kullanıcıların yapay zeka özelliklerini nasıl kullanacaklarına ve verilerinin online olarak nasıl işleneceğine karar verme gücü veriyor. Bu ayarlar, kişisel verilerin kullanımı ve gizliliği konusunda kullanıcılara daha fazla şeffaflık ve kontrol imkanı sağlıyor.

Knox Matrix'in getirdiği passkeys/geçiş anahtarları çözümü, dijital kimlik bilgileri aracılığıyla güvenilir cihazlardan web sitelerine ve uygulamalara kolay ve güvenli erişim imkanı sunuyor. Bu özellik, kimlik hırsızlığına karşı ekstra bir koruma katmanı oluşturuyor. Enhanced Data Protection/Gelişmiş Veri Koruması ile kullanıcıların verileri, Samsung Cloud ile yedeklenirken, senkronize edilirken veya geri yüklenirken uçtan uca şifreleniyor, bu da verilerin güvenliğini daha da artırıyor.

Galaxy S24 Serisi ayrıca, Knox Vault, Güvenlik ve Gizlilik Panosu, Otomatik Engelleyici, Güvenli Wi-Fi, Özel Paylaşım, Bakım Modu gibi Samsung'un geniş güvenlik ve gizlilik özellikleri setiyle donatılmış durumda. Bu özellikler, kullanıcılara kapsamlı bir güvenlik ve gizlilik koruması sunarken, aynı zamanda cihazlarındaki verilere yönelik tam kontrol ve erişim sağlıyor. Bu gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri, Galaxy S24 Serisi’ni sadece performans açısından değil, aynı zamanda güvenlik ve gizlilik açısından da kullanıcıların tercih edebileceği bir seçenek haline getiriyor.

Uzun lafın kısası, Samsung, Galaxy AI ile tüm dünyada mobil telefon deneyiminin yeniden şekillendirilmesine öncülük etmeyi hedeflediğini duyurdu. İkonik Galaxy S24 Serisi, teknik kabiliyetlerinin ötesinde, içerisinde barındırdığı yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi özellikler, mobil teknoloji alanında yeni bir çağın başlangıcını simgeliyor ve kullanıcıların günlük yaşamında fark yaratacak deneyimler sunuyor.







