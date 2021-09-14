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Benim Kocam Yapmaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncuları kimdir?

14.09.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok başarılı ismin yer aldığı Benim Kocam Yapmaz filmi, bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Kocasının sadakatinden asla şüphe duymayan Selvi ve onun şüpheci ailesinin hikayesini anlatan filmin çekim yeri ve zamanı gibi konular merak ediliyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılıyor. Peki Benim Kocam Yapmaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...

Benim Kocam Yapmaz filmi, bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocasının sadakatine güvenen Selvi'yi ve sonrasında başına gelen bir dizi olayı konu alan filmin konusu merak ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Nurseli İdiz gibi isimler bulunuyor. Peki Benim Kocam Yapmaz filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Benim Kocam Yapmaz filmi, bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Film gerçek aşkın ve sadakatin sorgulandığı bir ortamda ortaya çıkan hiç beklenmeyen durumları ve komediyi aktarıyor. Benim Kocam Yapmaz filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Film İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Pek çok mekanın kullanıldığı film 2020 yılında yapılmıştır. Filmde Sami ve Selvi çifti örnek gösterilen bir evliliğe sahiptirler. Selvi kocasına oldukça güvenmektedir ve asla onun sadakatinden şüphe etmemektedir. Ancak Sami’nin geçirmiş olduğu bir kaza her şeyin değişmesine neden olacaktır.
Selvi, bir kaza sebebiyle hastaneye kaldırılmış olan kocasının kaza esnasında yalnız olmadığını öğrenmiştir. Birçok kötü tecrübe yaşayan ve bu sebeple de hiçbir erkeğe güvenemeyen Selvi'nin ailesi, gerçekleri ortaya çıkarmak için Sami'nin peşine düşer. Fakat işler bekledikleri gibi gitmez ve Selvi'nin ailesi, kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Merve Sevi Çağkan Çulha Kimya Gökçe Aytaç Wilma Elles Orçun Kaptan Nurseli İdiz Şeyla Halis
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Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi
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