Beraberlikle biten deplasman sonrası Fatih Terim manşetlerde! "Hakemi uyarsaydı maçı kazanabilirdi"

"ALMEYDA'YI ŞAH-MAH ETTİ"

“Panathinaikos’un, Terim’in dokunuşları ve takıma yardımcı olan müdahaleleri sayesinde daha önce yapamadıklarını yapabileceğini gösterdiğini düşünüyoruz. Bu geceki performans çok iyimserdi; ayrıca sadece (kesin ihtiyaç olan) stoperler için değil aynı zamanda ‘6 Numara’ pozisyonu için de transfere ihtiyaç duyulduğu görülüyor; zira Terim, savunma hattını önde kuruyor ve bu pozisyonda yüksek hızlı bir oyuncuya ihtiyacı var.”