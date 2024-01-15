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  4. Beraberlikle biten deplasman sonrası Fatih Terim manşetlerde! "Hakemi uyarsaydı maçı kazanabilirdi"

Beraberlikle biten deplasman sonrası Fatih Terim manşetlerde! "Hakemi uyarsaydı maçı kazanabilirdi"

15.01.2024 13:36 | Son Güncelleme:
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Dün oynanan AEK-Panathinaikos deplasmanının ardından teknik direktör Fatih Terim Yunan basınında manşetlere damgasını vurdu. Son dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltı kararıyla berabere kalan maç için "Hakemi uyarsaydı maçı kazanabilirdi" yorumu yapıldı. Panathinaikos'un finale doğru gittiği değerlendirmesi de dikkat çekti.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile AEK deplasmanı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Panathinaikos liderliği PAOK'a kaptırırken Yunan basınında manşetlerde takıma final kapılarının açık olduğu mesajı verildi. VAR pozisyonuna da ayrıca parantez açıldı.

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FATİH TERİM YUNAN BASININDA MANŞETLERDE

"PENALTI POZİSYONUNDA VAR ÇOK AÇIKTI"

"PENALTI POZİSYONUNDA VAR ÇOK AÇIKTI"
  • “Fatih Terim, bize ‘farklı bir’ Panathinaikos gösterdi. Oyuncularının yapabildiği süre boyunca yüksek pres ve tempolu bir oyunla maçı çok iyi okudu. Eğer yedek kulübesinde Cerin, Djuricic ve daha hazır durumda olan bir Schekenfeld gibi oyuncuları olsa, AEK’i ceza sahasına daha az yaklaştırırdı.”
  • “Panathinaikos özellikle 70 dakika boyunca gösterdiği performansla maçı kazanmak istediğini gösterdi.”
  • “Panathinaikos, VAR çok açık olan penaltı pozisyonunda hakemi uyarsaydı maçı kazanabilirdi.”

"TERİM CÜRETKAR BİR HÜCUM FUTBOLU OYNATTI"

"TERİM CÜRETKAR BİR HÜCUM FUTBOLU OYNATTI"

“Terim, karakteri ve oyuna yaklaşımıyla Panathinaikos’a cüretkâr bir hücum futbolu oynattı. Savunma hattı yüksekti ve tek hedefleri maçı kazanmaktı. Bu, elbette AEK tarafından ilk golde cezalandırıldı ancak Arao harika bir maç çıkardı, Kotsiras da olağanüstü bir performans gösterdi. Her ikisi de Pana’nın hızlı ve dikey futbol oynamasına yardımcı olarak rakip savunmaya sorun çıkardı.”

"ALMEYDA'YI ŞAH-MAH ETTİ"

"ALMEYDA'YI ŞAH-MAH ETTİ"

“Panathinaikos’un, Terim’in dokunuşları ve takıma yardımcı olan müdahaleleri sayesinde daha önce yapamadıklarını yapabileceğini gösterdiğini düşünüyoruz. Bu geceki performans çok iyimserdi; ayrıca sadece (kesin ihtiyaç olan) stoperler için değil aynı zamanda ‘6 Numara’ pozisyonu için de transfere ihtiyaç duyulduğu görülüyor; zira Terim, savunma hattını önde kuruyor ve bu pozisyonda yüksek hızlı bir oyuncuya ihtiyacı var.”

  • “Büyük maç! İki takım da futbol için harika reklam yaptı.”
  • “Terim, Almeyda’yı şah-mat etti.
  • "Yok edici Arao.”
  • “Arao, teknik direktör değişikliğinden sonra gençleşmiş görünüyor.”
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