Beraberlikle biten deplasman sonrası Fatih Terim manşetlerde! "Hakemi uyarsaydı maçı kazanabilirdi"

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile AEK deplasmanı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Panathinaikos liderliği PAOK'a kaptırırken Yunan basınında manşetlerde takıma final kapılarının açık olduğu mesajı verildi. VAR pozisyonuna da ayrıca parantez açıldı.
“Terim, karakteri ve oyuna yaklaşımıyla Panathinaikos’a cüretkâr bir hücum futbolu oynattı. Savunma hattı yüksekti ve tek hedefleri maçı kazanmaktı. Bu, elbette AEK tarafından ilk golde cezalandırıldı ancak Arao harika bir maç çıkardı, Kotsiras da olağanüstü bir performans gösterdi. Her ikisi de Pana’nın hızlı ve dikey futbol oynamasına yardımcı olarak rakip savunmaya sorun çıkardı.”
“Panathinaikos’un, Terim’in dokunuşları ve takıma yardımcı olan müdahaleleri sayesinde daha önce yapamadıklarını yapabileceğini gösterdiğini düşünüyoruz. Bu geceki performans çok iyimserdi; ayrıca sadece (kesin ihtiyaç olan) stoperler için değil aynı zamanda ‘6 Numara’ pozisyonu için de transfere ihtiyaç duyulduğu görülüyor; zira Terim, savunma hattını önde kuruyor ve bu pozisyonda yüksek hızlı bir oyuncuya ihtiyacı var.”