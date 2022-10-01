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Berfu Yenenler ile Eser Yenenler arasında ilginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

01.10.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Demirkol’un sunduğu Alelade programının bu haftaki konukları arasında Berfu Yenenler, Eser Yenenler çifti ile beraber Seda Sayan vardı. Programda çiftin sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Sosyal medyada bazı kullanıcıların Eser Yenenler’i Aleyna Tilki’ye benzetmesi çiftin arasında ilginç bir diyaloğun yaşanmasına neden oldu.

Alelade Show’un yeni bölümünün konukları; Seda Sayan, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftiydi. Kahkaha dolu anların yaşandığı programa birbirinden ilginç diyaloglar damga vurdu.

Yenenler çifti, Berfu Yenenler’in evliliklerini konu aldığı ve senaryosunu kendisinin yazdığı bir dizide rol alacaklarını açıkladı. Dijital platformlardan birinde yayınlanacak olan diziyle ilgili çok bilgi verilmese de 9 bölüm olacağı söylendi.

BERFU YENENLER İLE ESER YENENLER ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

ALEYNA TİLKİ DİYALOĞU

ALEYNA TİLKİ DİYALOĞU
Doğu Demirkol, programın bir bölümünde Eser Yenenler’e sosyal medyadan yapılan yorumları ekrana getirdi.
Sosyal medya kullanıcılarının Eser Yenenler’i birçok ünlü isme benzetmesi, stüdyodakileri kahkahaya boğdu.
Bir kullanıcının Eser Yenenler’i Aleyna Tilki’ye benzetmesi ise, Yenenler çifti arasında ilginç bir diyaloğun yaşanmasına neden oldu.
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’in Aleyna Tilki’ye benzediğini söylerken, Eser Yenenler ise eşine şakayla karışık, “Ne oldu etkilendin mi?” diye sordu. Çiftin o halleri stüdyodakileri güldürdü.
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eser yenenler berfu yenenler Eser Yenenler Seda Sayan
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