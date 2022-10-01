Berfu Yenenler ile Eser Yenenler arasında ilginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Alelade Show’un yeni bölümünün konukları; Seda Sayan, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftiydi. Kahkaha dolu anların yaşandığı programa birbirinden ilginç diyaloglar damga vurdu. Yenenler çifti, Berfu Yenenler’in evliliklerini konu aldığı ve senaryosunu kendisinin yazdığı bir dizide rol alacaklarını açıkladı. Dijital platformlardan birinde yayınlanacak olan diziyle ilgili çok bilgi verilmese de 9 bölüm olacağı söylendi.

BERFU YENENLER İLE ESER YENENLER ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

ALEYNA TİLKİ DİYALOĞU Doğu Demirkol, programın bir bölümünde Eser Yenenler’e sosyal medyadan yapılan yorumları ekrana getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının Eser Yenenler’i birçok ünlü isme benzetmesi, stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Bir kullanıcının Eser Yenenler’i Aleyna Tilki’ye benzetmesi ise, Yenenler çifti arasında ilginç bir diyaloğun yaşanmasına neden oldu.