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  4. Bergüzar Korel'in oğlu Ali boyunu geçti! Doğum paylaşımına beğeni yağdı

Bergüzar Korel'in oğlu Ali boyunu geçti! Doğum paylaşımına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Ünlü çift çocuklarını gözlerden uzak bir şekilde büyütüyorlar. Korel son olarak ilk göz ağrı Ali'nin doğum gününü kutladı. Anne-oğul pozuna adeta yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten ünlü çiftten Korel, ilk göz ağrı oğlu Ali'yi paylaştı.

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Oğlunun doğum gününü kutlayan Korel paylaşımına; 'İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm,büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla,mutlulukla hep elele hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun.' notunu düştü.

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Anne-oğul pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medyada; 'Boyunu geçmiş', 'Maşallah ne kadar büyümüş', 'Kocaman olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Bergüzar Korel Halit Ergenç Oyuncu
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