Beria Özden telefonda bebeği kaybettiğini söyledi! Yunus Emre yıkıldı... Aleyna yorumu şoke etti

Yunus Emre'nin eşi "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" dedi.