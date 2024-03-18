Beria Özden telefonda bebeği kaybettiğini söyledi! Yunus Emre yıkıldı... Aleyna yorumu şoke etti

Aldığı cezalarla ve kavgalarıyla Survivor 2024'e damga vuran Yunus Emre geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde baba olacağını öğrenmişti. Bu sevinç çok kısa sürdü.
Beria Özden bebeği kaybettiğini telefonda eşini açıkladı. Bu anlarda Yunus Emre yıkıldı.
Yunus Emre'nin ağlamaktan konuşamadığı o anlarda Beria Özden "Aleyna'dan uzak dur" mesajını da hatırlatarak konuyu sosyal medyada yapılan yorumlara getirdi.
Yunus Emre'nin eşi "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" dedi.
Yunus Emre ise eşine sevgisini ifade ederek hiçbir şeyi kafasına takmaması gerektiğini söyledi.
Sosyal medyada yine Beria Özden'i eleştirenler de oldu. Yorumlarda "Aleyna'ya konuyu nasıl getirdin?" eleştirileri yer aldı.