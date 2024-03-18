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  4. Beria Özden telefonda bebeği kaybettiğini söyledi! Yunus Emre yıkıldı... Aleyna yorumu şoke etti

Beria Özden telefonda bebeği kaybettiğini söyledi! Yunus Emre yıkıldı... Aleyna yorumu şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 07:18
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Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre ve Beria Özden'in telefon konuşması gündem oldu. Beria Özden bebeği kaybettiğini söylediğinde Yunus Emre yıkıldı. Yunus Emre'nin eşinin konuşması sırasında konuyu Aleyna'ya getirmesi de sosyal medyada gündem oldu.

Aldığı cezalarla ve kavgalarıyla Survivor 2024'e damga vuran Yunus Emre geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde baba olacağını öğrenmişti. Bu sevinç çok kısa sürdü.


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ALEYNA YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Beria Özden bebeği kaybettiğini telefonda eşini açıkladı. Bu anlarda Yunus Emre yıkıldı.

Yunus Emre'nin ağlamaktan konuşamadığı o anlarda Beria Özden "Aleyna'dan uzak dur" mesajını da hatırlatarak konuyu sosyal medyada yapılan yorumlara getirdi.

Yunus Emre'nin eşi "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" dedi.

Yunus Emre ise eşine sevgisini ifade ederek hiçbir şeyi kafasına takmaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada yine Beria Özden'i eleştirenler de oldu. Yorumlarda "Aleyna'ya konuyu nasıl getirdin?" eleştirileri yer aldı.

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Yunus Emre Özden ele söyledi
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