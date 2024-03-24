Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu açtırdı! Kim Milyoner Olmak İster'de 'büyük ödül' heyecanı

Kenan İmirzalıoğlu 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de '5 milyonluk' soru heyecanı yaşandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, geçtiğimiz bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını verdi. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş'ın karşısına, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.