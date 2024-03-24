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Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu açtırdı! Kim Milyoner Olmak İster'de 'büyük ödül' heyecanı

24.03.2024 21:56
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atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon TL değerindeki soru açıldı. 19 yaşındaki başarılı yarışmacı Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki 'TBMM' ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından 5 milyon TL'lik soruya geldi. Berk Göktaş, soruyu doğru yanıtlarsa yarışma tarihinde ilk kez 5 milyon liralık ödülü kazanan kişi olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de '5 milyonluk' soru heyecanı yaşandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, geçtiğimiz bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını verdi. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

MİLYONER'DE 5 MİLYON TL'LİK SORU HEYECANI

arışmanın son bölümünde ise heyecan doruğa çıktı.
13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş'ın karşısına, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.
Uzun süre düşünen ve akıl yürüten Berk Göktaş, doğru yanıta ulaşabilmek için uzun süre düşündü.
Berk Göktaş, soruyu doğru yanıtlarsa yarışma tarihinde ilk kez 5 milyon liralık ödülü kazanan kişi olacak.
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