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Berke Özer'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! Fenerbahçeli taraftarlardan yorum yağmuru

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 11:38
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Ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Eyüpspor'un başarılı eldiveni Berke Özer olmuştu. 24 yaşındaki file bekçisi için kulübü ile temasa geçen Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hamlesinin ardından Özer'den beklenmedik bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Süper Lig'de liderliğini sürdürürken ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer için harekete geçtiği öğrenilmişti.

Bu sezon Eyüpspor'da 17 müsabakada süre alan ve 7'sinde kalesini gole kapatan 24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY'IN İLGİSİNİ DOĞRULADI

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Konuyla alakalı olarak konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız "Ahmed Kutucu ve Berke Özer için büyük takımlar bilgi aldı. Yurt dışından da isteyen kulüpler var. İki oyuncumuz satış listesinde değil ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var. Berke'nin satışından Fenerbahçe'ye %40 pay var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da." ifadelerini kullanmıştı.

BERKE ÖZER'DEN PAYLAŞIM

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Tüm bunlar yaşanırken Berke Özer'den bir paylaşım geldi. Başarılı eldiven maskeli bir fotoğraf paylaşırken bu fotoğraf Osimhen'e ve Galatasaray'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Öte yandan Berke Özer'in bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken bazı Fenerbahçe taraftarlarını da kızdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Eyüpspor Berke Özer fenerbahçe galatasaray Osimhen
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