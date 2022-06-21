Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yakalandı

Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Berrak Tüzünataç (37), ardından Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşadığına dair ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum'da sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yeni aşkıyla tatile çıkan Tüzünataç, iskelede objektiflere yansıdı.
Sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, hararetli bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tüzünataç, daha sonra şezlonguna doğru yönelerek, gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.
Bu sırada sevgilisi, ünlü oyuncuyu öpücük yağmuruna tuttu.
Tüzünataç'ın da her fırsatta sevgilisinin yüzünü sevdiği ve saçını okşadığı görüldü. Aşıkların romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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