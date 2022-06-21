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Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yakalandı

21.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğluyla Bodrum'da sezonu açtı. Birlikte tatil yapan aşıkların romantik anları objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Berrak Tüzünataç (37), ardından Sinan Çetin'in küçük oğlu Rafael Cemo Çetin (30) ile görüntülendi.

Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz yıl noktalayan Berrak Tüzünataç (37), ardından Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşadığına dair ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

SİNAN ÇETİN'İN OĞLUYLA YAKALANDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum'da sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yeni aşkıyla tatile çıkan Tüzünataç, iskelede objektiflere yansıdı.
Sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, hararetli bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tüzünataç, daha sonra şezlonguna doğru yönelerek, gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.
Bu sırada sevgilisi, ünlü oyuncuyu öpücük yağmuruna tuttu.
Tüzünataç'ın da her fırsatta sevgilisinin yüzünü sevdiği ve saçını okşadığı görüldü. Aşıkların romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç
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