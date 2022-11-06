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  4. Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından flaş Wanda Nara yorumu...

Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından flaş Wanda Nara yorumu...

06.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 13. haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Mauro Icardi attığı gollerle galibiyeti getirdi. Arjantinli golcünün bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'inde 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibini yeni transfer Mauro Icardi'nin golleri ile mağlup etmeyi başarırken, Arjantinli golcü gösterdiği performansla gündem oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu attığı 2 gol ve gösterdiği performansla Avrupa'da da manşetlere taşınırken, atılan başlıklar dikkat çekti.

İŞTE O MANŞETLER...

LE PARISIEN (FRANSA)

LE PARISIEN (FRANSA)

"Mauro Icardi için İstanbul derbisinde bir vole, iki gol ve bir zafer"

LA NACION (ARJANTİN)

LA NACION (ARJANTİN)

"Icardi yeniden golleriyle gündem oldu: Türk derbisinde Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı zaferinde iki gol attı"

LA GAZZETTE DELLO SPORT (İTALYA)

LA GAZZETTE DELLO SPORT (İTALYA)

"Icardi İstanbul'u da salladı: Beşiktaş'a karşı iki gol ve bir başka derbi imzası daha"

INFOBAE (ARJANTİN)

INFOBAE (ARJANTİN)

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucunu Icardi belirledi"

RMC SPORT (FRANSA)

RMC SPORT (FRANSA)

"Icardi'den İstanbul derbisinde muhteşem vole, Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş"

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Mauro Icardi galatasaray Süper Lig süper li iyet

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