Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından flaş Wanda Nara yorumu...

Süper Lig'inde 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibini yeni transfer Mauro Icardi'nin golleri ile mağlup etmeyi başarırken, Arjantinli golcü gösterdiği performansla gündem oldu.
29 yaşındaki golcü oyuncu attığı 2 gol ve gösterdiği performansla Avrupa'da da manşetlere taşınırken, atılan başlıklar dikkat çekti.
"Mauro Icardi için İstanbul derbisinde bir vole, iki gol ve bir zafer"
"Icardi yeniden golleriyle gündem oldu: Türk derbisinde Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı zaferinde iki gol attı"
"Icardi İstanbul'u da salladı: Beşiktaş'a karşı iki gol ve bir başka derbi imzası daha"
"Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucunu Icardi belirledi"
"Icardi'den İstanbul derbisinde muhteşem vole, Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş"