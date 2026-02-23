Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi farklı bir skorla geçerek hem rakibini geride bıraktı hem de ilk dört hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan siyah beyazlı ekip, puanını 43’e yükseltti ve haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Beşiktaş'ın aldığı bu kritik galibiyetin yanında iyi oyunu da alkış toplarken spor yazarları Siyah-Beyazlılar'ın bu performansına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Beşiktaş ligin oyun dengesi en güçlü takımlarından Göztepe'yi yendi. Göztepe az gol atıp, az gol yemesiyle ön plana çıkan, defans derinliğini iyi kurgulayarak puan cetvelindeki yerini hak eden bir takımdı. Göztepe ilk yarıda Beşiktaş'a karşı üç atıp kazanan bir rakipti. Beşiktaş hem ilk yarının hesabını kapadı, hem de puan cetvelinde üstünde olan rakibini altına alarak Avrupa yolunda önemli bir eşiği açtı. Bunlar Beşiktaş'ın fikstürdeki kazanımları. Ancak dün Dolmabahçe'de bundan saha fazlası vardı." [Sabah]
"Beşiktaş dün gece dişli rakibi Göztepe'yi adeta sahadan sildi. Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var. Günümüz futbolu artık atletizme dönüşmüş durumda. Siz de buna uymak zorundasınız. Beşiktaş takım halinde atletik futbol sergiledi." [Sabah]
"Beşiktaş 10 numara top oynayıp 3 altın puan aldı. Tabi ki müthiş taraftarıyla. Ligde en son kasım ayında Fenerbahçe'ye yenilmişti. 15 maçtır devam eden bir çizgisi var. Bu da Beşiktaş'ın daha iyi yolda olduğunun net bir göstergesi. İnsan düşünmeden edemiyor, daha önce neredeydiniz!" [Sabah]
"Beşiktaş uzun yıllar sonra gerçek bir bitirici kazanmış olabilir. Tribünlerin dolması, Ersin'e verilen destek, Sergen Yalçın'a duyulan güven... İşte Beşiktaş kültürü budur. Takımına sahip çıkan bir camia varsa başarı da gelir. Ligin en az gol yiyen takımına dört gol atıyorsanız bu sıradan bir galibiyet değildir. Başakşehir maçının ardından gelen bu bu görkemli galibiyet, kötü günlerin geride kalabileceğinin işareti olsun. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü hafta içindeki yazımda tanıtmıştım. Dün gayet başarılıydı. Türk Futbolu iyi bir hakem kazanıyor. Dolmabahçe'de dün sadece üç puan alınmadı. İnanç geri geldi. Öz güven geri geldi. Ve en önemlisi, umut geri geldi. Eğer bu oyun devam ederse... Zirve neden hayal olsun?" [Fotomaç]
"Oh'un attığı gol: Uzun yıllardır, zor pozisyonda kaleyi tam cepheden görmeden ve yanında rakip defans oyuncusu varken ayaktan çıkan bir füze görmemiştim Dolmabahçe'de. Böyle goller ayakta alkışlanır. Öyle de oldu... Beşiktaş oyununu her hafta geliştiriyor. Takım artık daha kompakt ve öz güvenli. Uzun süre sonra Beşiktaş taraftarı takımdan çok memnun. Artık amaç ve rota seri galibiyetler olmalı." [Sözcü]
Okuyucu Yorumları 0 yorum