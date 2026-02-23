SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek hem rakibini geride bıraktı hem de ilk dört yarışında kritik bir avantaj yakaladı. 43 puana ulaşan siyah-beyazlılar, etkileyici oyunuyla spor yazarlarından da tam not aldı.

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi farklı bir skorla geçerek hem rakibini geride bıraktı hem de ilk dört hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan siyah beyazlı ekip, puanını 43’e yükseltti ve haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın aldığı bu kritik galibiyetin yanında iyi oyunu da alkış toplarken spor yazarları Siyah-Beyazlılar'ın bu performansına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O YAZILAR...

"AVRUPA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ AŞTI" (Fatih Doğan)

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri G1

"Beşiktaş ligin oyun dengesi en güçlü takımlarından Göztepe'yi yendi. Göztepe az gol atıp, az gol yemesiyle ön plana çıkan, defans derinliğini iyi kurgulayarak puan cetvelindeki yerini hak eden bir takımdı. Göztepe ilk yarıda Beşiktaş'a karşı üç atıp kazanan bir rakipti. Beşiktaş hem ilk yarının hesabını kapadı, hem de puan cetvelinde üstünde olan rakibini altına alarak Avrupa yolunda önemli bir eşiği açtı. Bunlar Beşiktaş'ın fikstürdeki kazanımları. Ancak dün Dolmabahçe'de bundan saha fazlası vardı." [Sabah]

"GÖZTEPE'Yİ SAHADAN SİLDİ" (Ömer Üründül)

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri G2

"Beşiktaş dün gece dişli rakibi Göztepe'yi adeta sahadan sildi. Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var. Günümüz futbolu artık atletizme dönüşmüş durumda. Siz de buna uymak zorundasınız. Beşiktaş takım halinde atletik futbol sergiledi." [Sabah]

"DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ!" (Murat Özbostan)

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri G3

"Beşiktaş 10 numara top oynayıp 3 altın puan aldı. Tabi ki müthiş taraftarıyla. Ligde en son kasım ayında Fenerbahçe'ye yenilmişti. 15 maçtır devam eden bir çizgisi var. Bu da Beşiktaş'ın daha iyi yolda olduğunun net bir göstergesi. İnsan düşünmeden edemiyor, daha önce neredeydiniz!" [Sabah]

"ZİRVE NEDEN HAYAL OLSUN?" (Sinan Vardar)

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri G4

"Beşiktaş uzun yıllar sonra gerçek bir bitirici kazanmış olabilir. Tribünlerin dolması, Ersin'e verilen destek, Sergen Yalçın'a duyulan güven... İşte Beşiktaş kültürü budur. Takımına sahip çıkan bir camia varsa başarı da gelir. Ligin en az gol yiyen takımına dört gol atıyorsanız bu sıradan bir galibiyet değildir. Başakşehir maçının ardından gelen bu bu görkemli galibiyet, kötü günlerin geride kalabileceğinin işareti olsun. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü hafta içindeki yazımda tanıtmıştım. Dün gayet başarılıydı. Türk Futbolu iyi bir hakem kazanıyor. Dolmabahçe'de dün sadece üç puan alınmadı. İnanç geri geldi. Öz güven geri geldi. Ve en önemlisi, umut geri geldi. Eğer bu oyun devam ederse... Zirve neden hayal olsun?" [Fotomaç]

"ARTIK AMAÇ VE ROTA SERİ GALİBİYETLER OLMALI" (Ercan Taner)

Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri G5

"Oh'un attığı gol: Uzun yıllardır, zor pozisyonda kaleyi tam cepheden görmeden ve yanında rakip defans oyuncusu varken ayaktan çıkan bir füze görmemiştim Dolmabahçe'de. Böyle goller ayakta alkışlanır. Öyle de oldu... Beşiktaş oyununu her hafta geliştiriyor. Takım artık daha kompakt ve öz güvenli. Uzun süre sonra Beşiktaş taraftarı takımdan çok memnun. Artık amaç ve rota seri galibiyetler olmalı." [Sözcü]

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.