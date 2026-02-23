Beşiktaş'a tam not! Usta isimlerden 'liderlik' sözleri

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi farklı bir skorla geçerek hem rakibini geride bıraktı hem de ilk dört hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan siyah beyazlı ekip, puanını 43’e yükseltti ve haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın aldığı bu kritik galibiyetin yanında iyi oyunu da alkış toplarken spor yazarları Siyah-Beyazlılar'ın bu performansına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O YAZILAR...