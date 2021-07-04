"Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan kimdir?" , "Salih Uçan nereli ve kaç yaşında? " sorularının yanıtı araştırılıyor. Uçan'ın Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olduğu, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 3 yılın karşılığında 21 milyon TL alacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar...
Salih Uçan kimdir?
6 Ocak 1994 Marmaris doğumlu Salih Uçan 27 yaşındadır. 1,82 boyundadır. Futbola ilk adımını Marmaris Belediyespor ile atmıştır.
Altyapıda oynayan Uçan 2008'de Bucaspor altyapısına geçmiştir. 2010'da profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalamış ve as takıma yükselmiştir.
2 yıl as takımda oynamış ve yükselen performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştır.
Futbol kariyeri boyunca Uçan; Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını girmişti. 27 yaşındaki Uçan orta saha oyuncudur.
Geçen sezon Alanyaspor'da 40 remi maçta görev almıştır. Bu süreç içerisinde 10 gole doğrudan katkıda bulunmuştur.
Okuyucu Yorumları 1 yorum