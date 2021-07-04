SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan kimdir? Salih Uçan nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan kimdir? Salih Uçan nereli ve kaç yaşında?

04.07.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş sezonun ilk transferini sosyal medyadan açıkladı. Siyah-beyazlılar Salih Uçan'ın Beşiktaş'a transefer olduğunu duyurdu. Bunun ardından futbolseverler "Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan kimdir?" , "Salih Uçan nereli ve kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Uçan, "Beni en çok Beşiktaş istedi" dedi. İşte ayrıntılar...

"Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan kimdir?" , "Salih Uçan nereli ve kaç yaşında? " sorularının yanıtı araştırılıyor. Uçan'ın Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olduğu, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 3 yılın karşılığında 21 milyon TL alacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Salih Uçan kimdir?

6 Ocak 1994 Marmaris doğumlu Salih Uçan 27 yaşındadır. 1,82 boyundadır. Futbola ilk adımını Marmaris Belediyespor ile atmıştır.
Altyapıda oynayan Uçan 2008'de Bucaspor altyapısına geçmiştir. 2010'da profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalamış ve as takıma yükselmiştir.
2 yıl as takımda oynamış ve yükselen performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştır.
Futbol kariyeri boyunca Uçan; Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını girmişti. 27 yaşındaki Uçan orta saha oyuncudur.
Geçen sezon Alanyaspor'da 40 remi maçta görev almıştır. Bu süreç içerisinde 10 gole doğrudan katkıda bulunmuştur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
uzun lafın kısası BAL YAPMAYAN ARI DIR SALİH UCAN

En Çok Okunan Haberler

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Yaşadığı ayrımcılığı ağlayarak anlattı!

Yaşadığı ayrımcılığı ağlayarak anlattı!

F.Bahçe ve Başakşehir izledi G.Saray kaptı

F.Bahçe ve Başakşehir izledi G.Saray kaptı

Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Galatasaray'a öyle bir şey yapmıştı ki...

Galatasaray'a öyle bir şey yapmıştı ki...

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.