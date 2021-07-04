"Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan kimdir?" , "Salih Uçan nereli ve kaç yaşında? " sorularının yanıtı araştırılıyor. Uçan'ın Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olduğu, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 3 yılın karşılığında 21 milyon TL alacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar...