Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çok konuşulacak açıklamalar! İstifa iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları;

Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik her borcunun ödendiği, onurlu ve gururlu bir Beşiktaş yönetmeye çalışıyorum.

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Ben işimin başındayım. Herkes Covid döneminde evinde otururken, ben 4 kez Covid geçirdim. Helal olsun, kellemi de veririm. Ama bu hırsızlara pabuç bırakmayacağım. Sonuna kadar buradayım, kongre bana git diyene kadar.

Süleyman Seba ile anım var. Bana; ’Sen bana benziyorsun. Beşiktaş’ın haklarını koruyacak, kimseye yedirmeyecek başkansın. İnşallah sonun benim gibi olmaz’ demişti.

10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş’ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş’ı ateşe atamam. Bunlar TFF’nin konusu, onlar bakacak. Allah bana ’paralar nerede’ diye bağırılmasını nasip etmesin.

PENDİKSPOR MAÇI

TFF’nin cevabına göre hata var. Yani hakem, pozisyon bitmeden bayrağı kaldırmamalıydı. Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve Pendikspor maçının tekrar edilmesini istiyorum.

TALİSCA VE RAMOS TRANSFERİ

Talisca istenmez mi? İstenir, kulübüne gerekli müracaatı da yaptık. Cevap; ’hayır’ oldu. Ramos transferi için de uğraştık. 2 yıllık maliyeti 50 milyon Euro. Beşiktaş’ın 4’te 1 borcu. 37 yaşında bir çocuk.

Tadic, bizden verdiğimiz ücretin iki katını istedi. Hoca da ’asla vermeyin’ dedi. Şenol Güneş ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık.

HALİL DERVİŞOĞLU AÇIKLAMASI

Halil Dervişoğlu’nun babası Şenol hocayı arıyor; ’Oğlum Beşiktaş’ta oynamak istiyor’ diyor. Beyefendi, Galatasaray’a gitmeyecek olan oğlu için; ’Galatasaray 3 lira fazla verdi’ dedi. Şenol hoca; ’Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin’ dedi. Bu transfer çalımı mı?

Detaylar geliyor...