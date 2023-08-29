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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çok konuşulacak açıklamalar! İstifa iddialarına yanıt verdi

29.08.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstifa edeceği iddialarına yanıt veren Çebi, "Sonuna kadar buradayım. İşimin başındayım" dedi. Pendikspor maçı ile ilgili de konuşan Çebi, "TFF’nin cevabına göre hata var. Eğer hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve Pendikspor maçının tekrar edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Çebi ayrıca Talisca ve Ramos transferi ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Çebi'nin o açıklamaları!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları;

Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik her borcunun ödendiği, onurlu ve gururlu bir Beşiktaş yönetmeye çalışıyorum.

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Ben işimin başındayım. Herkes Covid döneminde evinde otururken, ben 4 kez Covid geçirdim. Helal olsun, kellemi de veririm. Ama bu hırsızlara pabuç bırakmayacağım. Sonuna kadar buradayım, kongre bana git diyene kadar.

Süleyman Seba ile anım var. Bana; ’Sen bana benziyorsun. Beşiktaş’ın haklarını koruyacak, kimseye yedirmeyecek başkansın. İnşallah sonun benim gibi olmaz’ demişti.

10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş’ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş’ı ateşe atamam. Bunlar TFF’nin konusu, onlar bakacak. Allah bana ’paralar nerede’ diye bağırılmasını nasip etmesin.

PENDİKSPOR MAÇI

TFF’nin cevabına göre hata var. Yani hakem, pozisyon bitmeden bayrağı kaldırmamalıydı. Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve Pendikspor maçının tekrar edilmesini istiyorum.

TALİSCA VE RAMOS TRANSFERİ

Talisca istenmez mi? İstenir, kulübüne gerekli müracaatı da yaptık. Cevap; ’hayır’ oldu. Ramos transferi için de uğraştık. 2 yıllık maliyeti 50 milyon Euro. Beşiktaş’ın 4’te 1 borcu. 37 yaşında bir çocuk.

Tadic, bizden verdiğimiz ücretin iki katını istedi. Hoca da ’asla vermeyin’ dedi. Şenol Güneş ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık.

HALİL DERVİŞOĞLU AÇIKLAMASI

Halil Dervişoğlu’nun babası Şenol hocayı arıyor; ’Oğlum Beşiktaş’ta oynamak istiyor’ diyor. Beyefendi, Galatasaray’a gitmeyecek olan oğlu için; ’Galatasaray 3 lira fazla verdi’ dedi. Şenol hoca; ’Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin’ dedi. Bu transfer çalımı ?

Detaylar geliyor...

"SPONSORLUK İMZALARKEN KONUŞACAKTIM"

"SPONSORLUK İMZALARKEN KONUŞACAKTIM"

"600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık."

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

"İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak."

"BEN GELDİĞİMDE ELEKTRİK YOKTU"

"BEN GELDİĞİMDE ELEKTRİK YOKTU"

"Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum."

"Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar."

"SEBA 'BANA BENZİYORSUN' DEMİŞTİ"

"SEBA 'BANA BENZİYORSUN' DEMİŞTİ"

"Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır."

"ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM!"

"ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM!"

"Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin. Taraftarlardan bunu rica ediyorum. Onların mutlu olması için her şeyi yaptım ve yapacağım."

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