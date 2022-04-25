Beşiktaş bombaları patlatıyor! Daha lig bitmeden 5 isimle el sıkıştılar

Yeni sezona bambaşka başlamak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Takımda birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesini fırsat bilen siyah-beyazlı yetkililer açılacak bütçeyle yeni oyuncular transfer edecek. Beşiktaş'ın Süper Lig'de forma giyen 5 önemli oyuncu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte o isimler...

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

OZAN TUFAN'IN MENAJERİ 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti. Bu sezon watford'da 9 maç (6'sı 11) 0 gol 0 asist. Fenerbahçe'de 6 maç (2'si 11) 0 gol 0 asist. ZTK'da 1 maç 0 gol 0 asist. Toplamda 18 maç (9 tanesi 11) 0 gol 0 asist.

GHEZZAL'IN YEDEĞİ HALİL AKBUNAR Ligden düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar da Ghezzal'ın yedeği olarak düşünülüyor. 28 yaşındaki oyuncu ailesinin de isteği üzerine Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok arzuluyor. Bu sezon 30 maç (27'si 11) 4 gol 3 asist. ZTK'da 2 maç 1 gol 0 asist. Toplamda 32 maç 5 gol 3 asist.

ABDÜLKERİM BARDAKCI Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık bekliyor. Bu sezon 30 maç (tamamı 11) 5 gol 3 asist. ZTK 1 maç 0 gol 0 asist. Toplamda 31 maç 4 gol 3 asist.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'la her konuda anlaşıldı. 5 Mayıs'ta serbest kalma ihtimali olan genç oyuncu için bu durum gerçekleşmezse transferde Malatyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak. Bu sezon 29 maç (28'i 11) 2 gol, 2 asist. ZTK'da 1 maç 1 gol 1 asist. Toplamda 30 maç 3 gol 3 asist.