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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Daha lig bitmeden 5 isimle el sıkıştılar

25.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl istediği performansı sergileyemeyince zirveden uzak bir noktada ligi tamamlıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurup yeniden şampiyon olmak isteyen siyah-beyazlıların şimdiden 5 isimle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona bambaşka başlamak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Takımda birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesini fırsat bilen siyah-beyazlı yetkililer açılacak bütçeyle yeni oyuncular transfer edecek. Beşiktaş'ın Süper Lig'de forma giyen 5 önemli oyuncu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte o isimler...

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

OZAN TUFAN'IN MENAJERİ 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

OZAN TUFAN'IN MENAJERİ 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti. Bu sezon watford'da 9 maç (6'sı 11) 0 gol 0 asist. Fenerbahçe'de 6 maç (2'si 11) 0 gol 0 asist. ZTK'da 1 maç 0 gol 0 asist. Toplamda 18 maç (9 tanesi 11) 0 gol 0 asist.

GHEZZAL'IN YEDEĞİ HALİL AKBUNAR

GHEZZAL'IN YEDEĞİ HALİL AKBUNAR
Ligden düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar da Ghezzal'ın yedeği olarak düşünülüyor. 28 yaşındaki oyuncu ailesinin de isteği üzerine Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok arzuluyor. Bu sezon 30 maç (27'si 11) 4 gol 3 asist. ZTK'da 2 maç 1 gol 0 asist. Toplamda 32 maç 5 gol 3 asist.

ABDÜLKERİM BARDAKCI

ABDÜLKERİM BARDAKCI
Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık bekliyor. Bu sezon 30 maç (tamamı 11) 5 gol 3 asist. ZTK 1 maç 0 gol 0 asist. Toplamda 31 maç 4 gol 3 asist.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ

MUSTAFA ESKİHELLAÇ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'la her konuda anlaşıldı. 5 Mayıs'ta serbest kalma ihtimali olan genç oyuncu için bu durum gerçekleşmezse transferde Malatyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak. Bu sezon 29 maç (28'i 11) 2 gol, 2 asist. ZTK'da 1 maç 1 gol 1 asist. Toplamda 30 maç 3 gol 3 asist.

TAYFUR BİNGÖL

TAYFUR BİNGÖL
Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Alanyaspor'un sol beki Tayfur Bingöl de kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bu sezon 27 maç (14'ü 11) 3 gol, 8 asist. ZTK'da 3 maç (2'si 11) 1 gol. Toplamda 30 maç 4 gol 8 asist.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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