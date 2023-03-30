Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı herkesi şaşırttı! 'Memleketimi özledim, ayrılmak istiyorum'

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, ligin 27'nci hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibini mağlup ederek seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve yarışında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hesapları yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertli ekipte birçok isme teklifler gelmeye devam ederken, Bu sezon Jesus yönetiminde Avrupa'da başarılı performans sergileyen Fenerbahçe'de yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'in İngiliz ekibi QPR'den kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel...
Africafootunited'un haberine göre; Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine ve Bissau karşılaşmalarında performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya Premier Lig ekibi talip oldu. 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Brentford kulübü devreye girdi. İngiliz ekibinin Nijeryalı oyuncunun transferini sezon sonu bitireceği aktarıldı.
Öte yandan yönetime sık sık 'Memleket hasreti çektiğini' söyleyen 25 yaşındaki futbolcunun eski Fenerbahçeli stoperin Zanka'nın da forma giydiği Brenfort'a gitmeye sıcak baktığı, İngilizlerin Osayi için 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.