Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi! Anlaşma sağlanamamasının ardından ailesi İstanbul'dan ayrıldı...

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da kaleci krizi yaşanıyor. Muslera'nın sözleşmesinin hala daha uzatılmaması taraftarları endişelendirirken, yapılan son teklife olumsuz cevap veren Muslera, ailesini İstanbul'dan gönderdi.

1 YILLIK TEKLİF + İNDİRİM

Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık teklif ve şu anki maaşının %50'si kadar bir teklif yaptı. Muslera cephesi bu teklife olumsuz cevap verip aynı maaştan 2 yıllık sözleşme istedi. Görüşmelerin tıkanmasının ardından sarı-kırmızılılar masadan kalktı.

AİLESİ İSTANBUL'DAN AYRILDI

Muslera'nın ailesi yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yerleşik olarak Uruguay'da yaşayan ailesinin bu olumsuz haberin ardından İstanbul'dan ayrılması yine de akıllarda soru işareti bıraktı. Sözleşme görüşmelerinin Beşiktaş derbisi öncesi tıkanması taraftarları bir hayli endişelendiriyor...

