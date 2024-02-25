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Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi! Anlaşma sağlanamamasının ardından ailesi İstanbul'dan ayrıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 16:30
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Galatasaray'da taraftarları şaşırtan Muslera gelişme yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Uruguaylı eldivenle şu ana kadar herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın son yaptığı 1 yıllık teklifi reddeden Muslera, sarı-kırmızılılardan 2 yıllık sözleşme talep etti. Orta yolun bulunmamasının ardından Muslera'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da kaleci krizi yaşanıyor. Muslera'nın sözleşmesinin hala daha uzatılmaması taraftarları endişelendirirken, yapılan son teklife olumsuz cevap veren Muslera, ailesini İstanbul'dan gönderdi.

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Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık teklif ve şu anki maaşının %50'si kadar bir teklif yaptı. Muslera cephesi bu teklife olumsuz cevap verip aynı maaştan 2 yıllık sözleşme istedi. Görüşmelerin tıkanmasının ardından sarı-kırmızılılar masadan kalktı.

AİLESİ İSTANBUL'DAN AYRILDI

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Muslera'nın ailesi yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yerleşik olarak Uruguay'da yaşayan ailesinin bu olumsuz haberin ardından İstanbul'dan ayrılması yine de akıllarda soru işareti bıraktı. Sözleşme görüşmelerinin Beşiktaş derbisi öncesi tıkanması taraftarları bir hayli endişelendiriyor...

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galatasaray muslera beşiktaş yıllık 10 sezon bıraktı
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