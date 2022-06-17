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Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

17.06.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2+1 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1 milyon 800 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.

Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, son 6 sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da geçirdi.

İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsündeki Saiss, bu sezon Premier Lig'de 31 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

- 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecek

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı

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