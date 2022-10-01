SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

01.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kartal, ezeli rakibini Vodafone Park Stadyumu'nda konuk edecek. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. Siyah Beyazlılar son olarak İstanbulspor ile 22 berabere kalmıştı. Sarı Lacivertliler ise 5-0 skorla Alanyaspor'u devirmişti. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar kendi sahasında galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.
Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Karşılaşma öncesinde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş ligin 4. sırasında yer alıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş beşiktaş fenerbahçe derbisi fenerbahçe Eser Yenenler berfu yıldız oynanacak maçı fenerbahçe maçı hangi kanal vodafone park stadyumu süper li hakemi maçın iyet fenerbahçe derbisi ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

İtfaiye eri helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şoke etti

İtfaiye eri helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şoke etti

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.