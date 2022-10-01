BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar kendi sahasında galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.
Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Karşılaşma öncesinde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş ligin 4. sırasında yer alıyor.
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