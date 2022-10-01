BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar kendi sahasında galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?