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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi şok! Yeni transferde kırık tespit edildi

23.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 8. haftası zorlu bir karşılaşmaya sahne olacak. 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesi Siyah-Beyazlı ekibe kötü bir haber geldi. Beşiktaş yaptığı açıklamada yeni transferlerinde Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Nathan Redmond

Nathan Redmond

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 8. haftasında sahasında zorlu rakibin Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte derbinin oynanmasına kısa bir süre kala yeni transferlerinden olan Nathan Redmond'dan kötü haber geldi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ!

LPK

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve İngiliz yıldızın başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

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İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır.

Redmond'a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır.

Oyuncumuz Nathan Redmond'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

28 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İngiliz oyuncu, buna rağmen 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istiyor. Redmond, özel bir atel ile derbide forma giyebilir.

NATHAN REDMOND FOTOĞRAFLARI

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