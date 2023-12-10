Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından olay yorumlar! "Rezillikler silsilesi!", "Sarı - lacivertliler, 'Kapkara Oğlan'ı da yendi!"

"REZİLLİKLER SİLSİLESİ"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Eğer VAR hakemi olmasa ya da VAR sistemi kurulmamış olsaydı, bu karşılaşma yüzyılın hakem skandalları maçı olurdu. İnanılır gibi değil. Asıl rezillikler silsilesi ikinci yarıda gerçekleşti. Szymanski'ye yapılan o kadar açık ve net bir penaltıyı Atilla Karaoğlan görmedi ki bu da çok düşündürücü. Bu penaltıyı ancak kafasında tilkiler dolaşan bir hakem göremez. Pek tabii ki VAR yardım etti ve penaltıyı verdirtti. Bu penaltıyla da Fenerbahçe öne geçti. Karaoğlan maçı katletmeye devam etti. Beşiktaşlı Tayfur'u bariz gol şansını engelledi diye direkt kırmızı ile oyundan attı. 'Yuh' demek lazım. Tayfur son adam gibi görülen faulü yapmasa zaten Beşiktaşlı oyuncu, hem topu hem rakibi yakalayacak durumda. Pek tabii ki VAR devreye girdi, skandallar zincirinin devam etmesine izin vermedi. Son dakikalarda Bailly ceza alanı içinde topu elle kesti. Karaoğlan'dan yine tık yok. Uyurgezer gibi maşallah. Allah'tan yine VAR devreye girdi ve hakemi büyük yanlışından geri döndürdü. Dün gece Fenerbahçe'nin çok çok daha farklı kazanabileceği bir maça hakem skandalları damga vurdu. Herhalde maçı seyredenler Allah FIFA'dan razı olsun, iyi ki bu VAR sistemini getirmişler demişlerdir."