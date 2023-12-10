Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından olay yorumlar! "Rezillikler silsilesi!", "Sarı - lacivertliler, 'Kapkara Oğlan'ı da yendi!"

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertliler, baştan sona üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada ezeli rakibini 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'ye 7 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş ise 26 puanda kalarak 4. sırada yer aldı.
Spor yazarları, derbinin ardından köşelerinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yazarlardan Fenerbahçe'ye övgü gelirken, Beşiktaş'a ağır eleştiri yapıldı.
İşte yazarların yorumları;
ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: "Kaliteli bir maç olmadı, heyecan vardı, 90 dakika seyredildi. Beşiktaş, oyuncu değişikliklerine erken girdi o da yaşanan sakatlıklardan dolayı mecburiyetten oldu. Ancak Fenerbahçe'de İsmail Kartal, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Daha evvel değişiklikleri yapabilseydi maçı erken koparabilirdi. Ama şunu söylemek lazım, oyun olarak Fenerbahçe net şekilde Beşiktaş'tan üstündü. Pozisyon olarak da zaten daha öndeydiler. Bu maçta öncelikli sınıfı geçen VAR oldu. Demek ki biraz ciddi yapınca VAR'da başarılı olunuyor. Önünde bin tane görüntü varken yıllarca neler yaptılar. Dün Beşiktaş açısından bu netice alındıysa kaleci Mert'in büyük payı var. Bu sonucu Rıza Çalımbay'a bağlamak yanlış olur. Beşiktaş takımını enkaz haline getirip gidenlere sormak lazım. Skor olarak 2-1 oynamak her zaman dezavantajdır ama işin sonunda Mert de skora teslim oldu."
ALİ ECE/FANATİK: "Şu anda zaten futbol şubelerini karşılaştırınca Fenerbahçe’nin kadrosu, Beşiktaş’ın kadrosundan çok daha kaliteli oyunculardan oluşuyor. Lakin Beşiktaş daha az kaliteli oyunculardan oluşan kadrolarla bile kendi semtinde oynanan birçok derbiyi kazanmayı başarmıştı çünkü bireysel yeteneklerin toplamından daha yetenekli takım kimliğini o maçlarda sahaya yansıtmayı başarmıştı. Özellikle Gedson sakatlanıp çıktıktan sonra Beşiktaş, tek bir dakika bile ev sahibi takım hüviyetinde, gücünde oynayamadı."
AHMET ÇAKAR/SABAH: "Eğer VAR hakemi olmasa ya da VAR sistemi kurulmamış olsaydı, bu karşılaşma yüzyılın hakem skandalları maçı olurdu. İnanılır gibi değil. Asıl rezillikler silsilesi ikinci yarıda gerçekleşti. Szymanski'ye yapılan o kadar açık ve net bir penaltıyı Atilla Karaoğlan görmedi ki bu da çok düşündürücü. Bu penaltıyı ancak kafasında tilkiler dolaşan bir hakem göremez. Pek tabii ki VAR yardım etti ve penaltıyı verdirtti. Bu penaltıyla da Fenerbahçe öne geçti. Karaoğlan maçı katletmeye devam etti. Beşiktaşlı Tayfur'u bariz gol şansını engelledi diye direkt kırmızı ile oyundan attı. 'Yuh' demek lazım. Tayfur son adam gibi görülen faulü yapmasa zaten Beşiktaşlı oyuncu, hem topu hem rakibi yakalayacak durumda. Pek tabii ki VAR devreye girdi, skandallar zincirinin devam etmesine izin vermedi. Son dakikalarda Bailly ceza alanı içinde topu elle kesti. Karaoğlan'dan yine tık yok. Uyurgezer gibi maşallah. Allah'tan yine VAR devreye girdi ve hakemi büyük yanlışından geri döndürdü. Dün gece Fenerbahçe'nin çok çok daha farklı kazanabileceği bir maça hakem skandalları damga vurdu. Herhalde maçı seyredenler Allah FIFA'dan razı olsun, iyi ki bu VAR sistemini getirmişler demişlerdir."
GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Fenerbahçe tarihi fark ile ayrılabilirdi sahadan. Rakibini kalesine getirmediği gibi, neredeyse gol kaçırmayan oyuncusu olmadan bitirdi maçı. Penaltı kaçırdı, direkten topu döndü, Mert Günok'un kurtarışları vardı. 20 şuttan, üç golden, rakip ceza alanında 40 topla buluşmadan bahsediyoruz. Dzeko'nun en verimli maçıydı, İrfan Can Kahveci karşısında rakip yokmuş gibi oynadı. Crespo tek başına hükmetti orta sahaya. İsmail Kartal müthiş iyi hazırlamış takımını maça. Hiç acele etmedi, sakin kaldı ve doğru anın gelmesini bekledi. Bir sezon aradan sonra derbi kazandılar. Beşiktaş'ı yarıştan çıkardılar, Trabzonspor yenilgisinin yarasını sardılar. Fenerbahçe taraftarı tekrar takımın etrafında birleşti, endişelerinden uzaklaştı. Şampiyonluğun kilidini bir kez daha çevirdiler."
SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Kapkara Oğlan 2. yarıya da şahane başladı! Terse fauller, Necip'e yine kör olmalar; Chamberlain'in tek başına mükemmel mücadelesini yalnız bırakmadı. Kapkara Oğlan; yüzde 1 milyon penaltıyı vermemek için topu VAR'a attı. Tartışılmaz penaltıyı vermemek için 40 takla atmalarına rağmen güneş balçıkla sıvanamadı. O dakikadan itibaren Fener'den oyuncu eksiltmek için çalışacağı kesindi. Çalımbay Kapkara Oğlan ve Chamberlain'in yalnızlığına karşın Abou'yu sahaya attı. Tadic ve Szymanski'nin boş kaleye tipleyemediği 2 net fırsat maçın fişinin çekilmesine engel oldu. 75'de Kapkara Oğlan eyyamlarının; rezilliklerinin fazla olduğunu düşündü herhalde Tayfur Bingöl'e kırmızı kart gösterdi. VAR, yanlış bir kararı daha düzeltti. Ev sahibi yeniden 12 kişi oldu!!! Çalımbay Ghezzal ve Bahtiyar ile tüm riskleri aldı. Dijku - Jayden değişikliği maç boyu üstün oynayan F.Bahçe için kritik dakikaydı. 88'de Bailly yine bir penaltı yaptırdı. Yine VAR Kapkara Oğlan'ı çağırdı ve yine ceza sahası içindeki beyaz nokta gösterildi. Her penaltısı kalp krizi geçirten Tadic kaçırdı. Mert yine maçı tuttu. 10 dakikalık uzatmada Beşiktaş yine oyunda kaldı. 2. devrenin adamın Sebastian'ın 96'daki harika golü nihayet işi bitirdi. Necip'in itirazdan kart görmesi ironikti. Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı, hem Kapkara Oğlan'ı hem MHK Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hem de Tadic'in saçma sapan penaltısını yendi."