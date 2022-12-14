Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray! Bu kez Fransızlar açıkladı... Cengiz Ünder Süper Lig'e geliyor

'BEŞİKTAŞ DOĞRU ADRES'

Bu sezon Marsilya'da sadece 7 maçta ilk 11 oynayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz için Beşiktaş'ın doğru bir adres olabileceği yorumu yapılırken, "Türk yıldız, ülkesine geri dönebilir. Türkiye'nin lokomotif takımlarından Beşiktaş'ın ona ilgisi çok fazla. Bu Cengiz için yeni bir çıkış şansı olabilir. İlerleyen günler bu transfer operasyonu için hiç sürpriz olmaz" ifadeleri kullanıldı.