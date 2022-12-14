Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray! Bu kez Fransızlar açıkladı... Cengiz Ünder Süper Lig'e geliyor

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Marsilya'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in yıldızı sezon başında takımın başına gelen Igor Tudor ile pek de barışmadı. Geldiği günden bu yana takımın bir bölümü ve özellikle Cengiz Ünder ile sorun yaşadığı yazılıp çizilen Tudor'un gelişinden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Ünder için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, kendisi için birçok iddia ortaya atıldı.
Takımda beklediği süreyi alamayan milli futbolcu bu durumdan rahatsız olduğunu ve ayrılık düşüncesini yakın çevresine iletirken, Türkiye'ye döneceği söylentileri de yazılıp çiziliyordu.
Daha önce ismi ligin 3 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Fransa'nın da gündeminden düşmezken, Fransızlar Ünder için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ocak ayı transfer döneminin açılması ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia ediliyor. Yerli oyuncu olması nedeni ile de transfer sezonunun en gözde oyuncularından biri olacağı düşünülürken, Fransızlar son dönemde kanat transferi için atağa kalkan Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için ilk hamleyi yaptığını yazdı.
Haberde siyah beyazlıların sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak istediğinin altı çizilirken, Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için ilk temaslara başladığına vurgu yapıldı.
Bu sezon Marsilya'da sadece 7 maçta ilk 11 oynayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz için Beşiktaş'ın doğru bir adres olabileceği yorumu yapılırken, "Türk yıldız, ülkesine geri dönebilir. Türkiye'nin lokomotif takımlarından Beşiktaş'ın ona ilgisi çok fazla. Bu Cengiz için yeni bir çıkış şansı olabilir. İlerleyen günler bu transfer operasyonu için hiç sürpriz olmaz" ifadeleri kullanıldı.