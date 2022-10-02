SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Crespo'dan olay hareket! Taraftar ayaklandı

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Crespo'dan olay hareket! Taraftar ayaklandı

02.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 8. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. 8. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında son bölüme girilirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu Crespo gördüğü sarı kart sonrası hakeme tepki gösterirken, Beşiktaşlı taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ilk 45 dakikanın tamamlanmasına kısa bir süre kala dikkat çeken bir an yaşandı.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ!

e55f1d84-5645-4400-a4f8-4fe7f9ccabbf

Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu Miguel Crespo, rakibine yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü sarı karta tepki gösteren Crespo bu tepkisini topa vurarak gösterdi.

"KIRMIZI KART GÖRMELİ"

BHBHB

Crespo'nun bu hareketi sonrası tribünler hareketlenirken, sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar Fransız oyuncunun ikinci sarı karttan atılması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O YORUMLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş fenerbahçe Süper Lig 10 ak erden süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!

Nişantaşı'nda genç kadınların kavgası olay oldu!

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

Galatasaray'da Icardi krizi tırmanıyor! Güvenlik güçleri araya girdi...

Galatasaray'da Icardi krizi tırmanıyor! Güvenlik güçleri araya girdi...

Volkan Demirel, Hatayspor ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı!

Volkan Demirel, Hatayspor ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı!

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 125 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 125 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.