Beşiktaş Fenerbahçe maçında Crespo'dan olay hareket! Taraftar ayaklandı

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ilk 45 dakikanın tamamlanmasına kısa bir süre kala dikkat çeken bir an yaşandı.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ!

Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu Miguel Crespo, rakibine yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü sarı karta tepki gösteren Crespo bu tepkisini topa vurarak gösterdi.

"KIRMIZI KART GÖRMELİ"

Crespo'nun bu hareketi sonrası tribünler hareketlenirken, sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar Fransız oyuncunun ikinci sarı karttan atılması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

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