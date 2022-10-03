Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından sinir krizi geçirdi!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı birçok yorumcuyu şoke etti. Oynanan oyunun kalitesizliği dikkat çekerken, kısır geçen maç herkes tarafından eleştirildi. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, karşılaşmanın ardından flaş ifadeler kullandı.

TÜMER METİN'DEN SALVOLAR

"TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA UZAK BİR DERBİ OLDU" "Tahmin edilenden çok uzak bir derbi olduğu kesin. En azından bir takımın galibiyete daha yakın olabilecek kadar oyun oynayacağını düşünüyordum. Zaman zaman böyle derbiler olur. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar, kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor. Ligin başı, vakit daha var, şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede."

"FENERBAHÇE KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADI" "İki takımın kafasında önce kaybetmemek, sonra fırsat olursa kazanmak düşüncesi vardı. Oyunun son 10 dakikası, özellikle Ghezzal girdikten sonra bence Cenk Tosun da oyuna dahil olunca Beşiktaş 2-3 pozisyon üretti. Ghezzal'dan önce Beşiktaş'ın ritmi çok düşükken, Fenerbahçe de üstüne gitmedi. Fenerbahçe de kontrolü elden bırakmadı."

"TARİHTE YERİ OLMAYACAK DERBİ!" "İki takım adına da tarihte yeri olmayacak bir derbi oynandı. Seneler sonra oynayan, izleyen, stada giden kimse hatırlamayacak bu derbiyi. Çok sevmem güzellemeyi ama ligin büyümesi, pastanın büyümesi için her maça ayrı önem, itina, marka değeriyle yaklaşmakta fayda var. Bugün öğlen saatlerinde bir Manchester derbisi vardı. Akşam bizim derbimiz... Futbol ve kalite anlamında çok uzağındayız."

"KİM NASIL MEMNUN OLACAK Kİ?" "Bana sorarsan, stadyumdan ayrılan Beşiktaşlılar memnun değil. Bana sorarsan Fenerbahçeliler de memnun değildir oyundan. Fenerbahçeliler, skordan ötürü fiyakamız bozulmadı, bir büyük maçı deplasmanda kaybetmeden geçtik düşünebilirler. Oyundan onlar da memnun değildir. Kim nasıl memnun olacak ki?"