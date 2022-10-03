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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından sinir krizi geçirdi!

03.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından efsane futbolcu Tümer Metin açıklamalarda bulundu. Canlı yayında bir hayli sinirli olduğu gözlenen Tümer Metin, iki takımının oyununu da eleştirdi. Derbi maçından uzak bir oyun olduğunu ifade eden Tümer Metin, adeta sinir krizleri geçirdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı birçok yorumcuyu şoke etti. Oynanan oyunun kalitesizliği dikkat çekerken, kısır geçen maç herkes tarafından eleştirildi. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, karşılaşmanın ardından flaş ifadeler kullandı.

TÜMER METİN'DEN SALVOLAR

"TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA UZAK BİR DERBİ OLDU"

"TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA UZAK BİR DERBİ OLDU"
"Tahmin edilenden çok uzak bir derbi olduğu kesin. En azından bir takımın galibiyete daha yakın olabilecek kadar oyun oynayacağını düşünüyordum. Zaman zaman böyle derbiler olur. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar, kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor. Ligin başı, vakit daha var, şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede."

"FENERBAHÇE KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADI"

"FENERBAHÇE KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADI"
"İki takımın kafasında önce kaybetmemek, sonra fırsat olursa kazanmak düşüncesi vardı. Oyunun son 10 dakikası, özellikle Ghezzal girdikten sonra bence Cenk Tosun da oyuna dahil olunca Beşiktaş 2-3 pozisyon üretti. Ghezzal'dan önce Beşiktaş'ın ritmi çok düşükken, Fenerbahçe de üstüne gitmedi. Fenerbahçe de kontrolü elden bırakmadı."

"TARİHTE YERİ OLMAYACAK DERBİ!"

"TARİHTE YERİ OLMAYACAK DERBİ!"
"İki takım adına da tarihte yeri olmayacak bir derbi oynandı. Seneler sonra oynayan, izleyen, stada giden kimse hatırlamayacak bu derbiyi. Çok sevmem güzellemeyi ama ligin büyümesi, pastanın büyümesi için her maça ayrı önem, itina, marka değeriyle yaklaşmakta fayda var. Bugün öğlen saatlerinde bir Manchester derbisi vardı. Akşam bizim derbimiz... Futbol ve kalite anlamında çok uzağındayız."

"KİM NASIL MEMNUN OLACAK Kİ?"

"KİM NASIL MEMNUN OLACAK Kİ?"
"Bana sorarsan, stadyumdan ayrılan Beşiktaşlılar memnun değil. Bana sorarsan Fenerbahçeliler de memnun değildir oyundan. Fenerbahçeliler, skordan ötürü fiyakamız bozulmadı, bir büyük maçı deplasmanda kaybetmeden geçtik düşünebilirler. Oyundan onlar da memnun değildir. Kim nasıl memnun olacak ki?"

"DÜN AKŞAM YATMADAN ÖNCE..."

"DÜN AKŞAM YATMADAN ÖNCE..."
"Jorge Jesus, hücumdan hiç taviz vermeyen, çift forvet oynayan tek hoca, devamlı hücum ettirdi. Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun futbol oynatıyordu. Osayi-Samuel oyuna girdikten 1-2 dakika sonra bir an vardı. Osayi-Samuel bir eveledi geveledi, Altay'a verdi. Jesus 'Bunu niye yapıyorsun' diye sert tepki gösterdi. Derbi aslında daha kolay oynanır. Normal Anadolu maçından daha kolaydır. Derbide daha geniş alan vardı, kalite daha rahat ortaya çıkar. Dün akşam yatmadan önce derbiyi kafamda oynadım, kim kazanır diye... Kafamda oynadığım maç daha eğlenceli, daha çok pozisyon vardı."
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