Beşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftarlar hep bir ağızdan futbolculara çok sert yüklendi: "Formayı çıkarıp gitsinler! İsterseniz Ancelotti'yi getirin..."

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

İSTATİSTİKLERDE MAĞLUP OLDU

Çaykur Rizespor karşısında kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, kalesinde toplam 21 şut görürken, rakibinin 2.77 xG (gol beklentisi) üretmesine engel olamadı. Siyah-beyazlılar ise bu karşılaşmada yalnızca 0.49 xG üretebildi.

SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş, söz konusu süreçte 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah - beyazlılar 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılırken, geride kalan 9 haftada tek galibiyetini Fenerbahçe derbisinde elde etti.

FUTBOLCULARI HEDEF GÖSTERDİLER

Henüz Ocak ayında maç fazlasıyla Galatasaray'ın 17, Fenerbahçe'nin ise 9 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta, taraftarlar sorumluluğu futbolculara yükleyerek tepkilerini dile getirdi.

TARAFTARLAR HEP BİR AĞIZDAN ELEŞTİRDİ

Mücadelenin ardından sosyal medyada siyah - beyazlı taraftarlar futbolcularına çok sert yüklendi.

Tüm bu gelişmelerin sorumlusu olarak futbolcuları hedef alan taraftarlar, tepkilerini sert eleştirilerle dile getirdi. Mücadelenin tamamlanmasının ardından, X platformunda kısa süre içinde "Formayı çıkartıp gitsinler" şeklinde birçok yorum paylaşıldı.