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  4. Beşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftarlar hep bir ağızdan futbolculara çok sert yüklendi: "Formayı çıkarıp gitsinler! İsterseniz Ancelotti'yi getirin..."

Beşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftarlar hep bir ağızdan futbolculara çok sert yüklendi: "Formayı çıkarıp gitsinler! İsterseniz Ancelotti'yi getirin..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 22:39
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Bu sezon ligde beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, son 9 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen futbolculara sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

İSTATİSTİKLERDE MAĞLUP OLDU

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Çaykur Rizespor karşısında kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, kalesinde toplam 21 şut görürken, rakibinin 2.77 xG (gol beklentisi) üretmesine engel olamadı. Siyah-beyazlılar ise bu karşılaşmada yalnızca 0.49 xG üretebildi.

SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET

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Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş, söz konusu süreçte 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah - beyazlılar 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılırken, geride kalan 9 haftada tek galibiyetini Fenerbahçe derbisinde elde etti.

FUTBOLCULARI HEDEF GÖSTERDİLER

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Henüz Ocak ayında maç fazlasıyla Galatasaray'ın 17, Fenerbahçe'nin ise 9 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta, taraftarlar sorumluluğu futbolculara yükleyerek tepkilerini dile getirdi.

TARAFTARLAR HEP BİR AĞIZDAN ELEŞTİRDİ

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Mücadelenin ardından sosyal medyada siyah - beyazlı taraftarlar futbolcularına çok sert yüklendi.

Tüm bu gelişmelerin sorumlusu olarak futbolcuları hedef alan taraftarlar, tepkilerini sert eleştirilerle dile getirdi. Mücadelenin tamamlanmasının ardından, X platformunda kısa süre içinde "Formayı çıkartıp gitsinler" şeklinde birçok yorum paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş
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