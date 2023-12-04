Beşiktaş'ın Ankaragücü beraberliği beraberliği sonrası Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay sözleri! "Ne zaman alacaklar görevden merak ediyorum"

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta alınan bu beraberlik sonrası Rıza Çalımbay eleştirilirken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan da tecrübeli hoca için ilginç bir soru geldi.
"Bu akşamın olayı Beşiktaş maçı değil, seçimi. Alışılmışın dışına çıktı Beşiktaş."
"Beşiktaş'ta baya bir değişim olacağı görülüyor. Verilen oylar tepki oyları. Hasan Arat'ın aldığı oyların bir bölümü de tepki oylarını içeriyor. Hem de önceki 4 başkana olan tepki bu. Artık bir grup çıktı ve yeter artık dedi, yeter dedi ya."
"Transferleri kimler yapmış, bundan önce teknik adama soruyorlardı transferleri, o haberim yok diyordu. Sonra Çebi'ye sordular hoca hepsini biliyor dedi. Sonra da elini kolunu sallayarak gitti."
"Ghezzal sakatlandı diyorlar, hiç iyi olmadı ki. Sakatlanmadı, hep sakat. 1 sene oynadı, bunu alırsanız başınız yanar dediler bir kısım ama bonservisiyle geldi. Menajerler yaptı ne yaptıysa"
"Bu kadar sakatlık olduysa bu takım demekki yanlış çalıştırılmış. Doktorlar da hata yapmış, diğer çalışanlar da. Eski hocalar parasını alıp gitmiştir ne olacaktı ki?"