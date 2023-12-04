SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın Ankaragücü beraberliği beraberliği sonrası Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay sözleri! "Ne zaman alacaklar görevden merak ediyorum"

Beşiktaş'ın Ankaragücü beraberliği beraberliği sonrası Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay sözleri! "Ne zaman alacaklar görevden merak ediyorum"

04.12.2023 08:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak başkentten 1 puanla döndü. Alınan bu beraberlik sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay için Erman Toroğlu'ndan ilginç bir soru geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta alınan bu beraberlik sonrası Rıza Çalımbay eleştirilirken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan da tecrübeli hoca için ilginç bir soru geldi.

İŞTE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ
Canlı Skor

"AKŞAMIN OLAYI MAÇ DEĞİL SEÇİM"

"AKŞAMIN OLAYI MAÇ DEĞİL SEÇİM"

"Bu akşamın olayı Beşiktaş maçı değil, seçimi. Alışılmışın dışına çıktı Beşiktaş."

"BİR GRUP ÇIKTI VE YETER ARTIK DEDİ" 

"BİR GRUP ÇIKTI VE YETER ARTIK DEDİ" 

"Beşiktaş'ta baya bir değişim olacağı görülüyor. Verilen oylar tepki oyları. Hasan Arat'ın aldığı oyların bir bölümü de tepki oylarını içeriyor. Hem de önceki 4 başkana olan tepki bu. Artık bir grup çıktı ve yeter artık dedi, yeter dedi ya."

"TEKNİK ADAM HABERİM YOK DİYORDU" 

"TEKNİK ADAM HABERİM YOK DİYORDU" 

"Transferleri kimler yapmış, bundan önce teknik adama soruyorlardı transferleri, o haberim yok diyordu. Sonra Çebi'ye sordular hoca hepsini biliyor dedi. Sonra da elini kolunu sallayarak gitti."

"GHEZZAL HİÇ DÜZELMEDİ Kİ ZATEN" 

"GHEZZAL HİÇ DÜZELMEDİ Kİ ZATEN" 

"Ghezzal sakatlandı diyorlar, hiç iyi olmadı ki. Sakatlanmadı, hep sakat. 1 sene oynadı, bunu alırsanız başınız yanar dediler bir kısım ama bonservisiyle geldi. Menajerler yaptı ne yaptıysa"

"DEMEK Kİ YANLIŞ ÇALIŞTIRILMIŞ" 

"DEMEK Kİ YANLIŞ ÇALIŞTIRILMIŞ" 

"Bu kadar sakatlık olduysa bu takım demekki yanlış çalıştırılmış. Doktorlar da hata yapmış, diğer çalışanlar da. Eski hocalar parasını alıp gitmiştir ne olacaktı ki?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Erman Toroğlu son dakika ankaragücü beşiktaş Süper Lig beşiktaş, süper li
En Çok Okunan Haberler
Yurt yolunda facia! Mine Nur hayatını kaybetti, arkadaşı son anda kurtuldu

Yurt yolunda facia! Mine Nur hayatını kaybetti, arkadaşı son anda kurtuldu

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Onur Atilla yaptığı taklitle herkesi kırdı geçirdi

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Onur Atilla yaptığı taklitle herkesi kırdı geçirdi

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti

Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu!

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu!

Çalhanoğlu'dan füze! 'Kaleyi görmesi yeter'

Çalhanoğlu'dan füze! 'Kaleyi görmesi yeter'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.