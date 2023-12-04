Beşiktaş'ın Ankaragücü beraberliği beraberliği sonrası Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay sözleri! "Ne zaman alacaklar görevden merak ediyorum"

"BİR GRUP ÇIKTI VE YETER ARTIK DEDİ"

"Beşiktaş'ta baya bir değişim olacağı görülüyor. Verilen oylar tepki oyları. Hasan Arat'ın aldığı oyların bir bölümü de tepki oylarını içeriyor. Hem de önceki 4 başkana olan tepki bu. Artık bir grup çıktı ve yeter artık dedi, yeter dedi ya."